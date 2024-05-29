Семь вредных завтраков, которые мешают вам уменьшить объемы талии

Если после завтрака вы чувствуете вздутие живота или постоянный голод, возможно, пора пересмотреть свой рацион. Хотя может возникнуть искушение выбрать быстрые и легкие варианты, но многие из них не являются лучшим выбором для вашей талии и здоровья в целом. Eatthis рассказал о самых плохих привычках на завтрак, которых следует избегать.

Углеводные завтраки

Одной из распространенных привычек на завтрак, которой следует избегать, является зависимость от рафинированных углеводов. Продукты, изготовленные из очищенного зерна, не содержат необходимых витаминов и минералов, что приводит к потреблению пустых калорий и быстрому всплеску энергии, за которым следует падение уровня глюкозы.

Вместо этого выбирайте варианты завтрака, содержащие белок, полезные жиры и клетчатку, например, цельнозерновой хлеб с ореховым маслом, который обеспечит более длительное чувство сытости.

Сладкие завтраки

Еще одна привычка, которой следует избегать, – начинать день со сладкого завтрака. Потребление пищи с высоким содержанием сахара без сочетания других групп продуктов может вызвать скачки его уровня в крови, что приведет к усилению чувства голода и переедания. Чтобы поддерживать здоровую талию, стремитесь к сбалансированному завтраку, включающему разнообразные питательные вещества для поддержания общего самочувствия.

Пропуск завтрака

Вопреки расхожему мнению, пропуск завтрака также не является правильным решением. Исследования показывают, что это может отрицательно сказаться на метаболизме, что приводит к снижению уровня энергии и малоподвижного поведения в течение дня.

Вместо этого сосредоточьтесь на полноценном завтраке, состоящем из углеводов с высоким содержанием клетчатки, белка и достаточного количества питательных веществ. Например, выбирайте яйца, фрукты с цельнозерновыми тостами, овсянку с арахисовым маслом или йогуртовый и фруктовый смузи.

Игнорирование белков

Важным элементом, который многие не принимают во внимание, является добавление белка. Завтрак, состоящий только из углеводов, может привести к резкому падению уровня сахара в крови через несколько часов, что приведет к чрезмерному голоду во время последующих приемов пищи. Чтобы сразиться с этим, добавьте яйца, йогурт или ореховое масло.

Быстрый прием пищи

Кроме выбора продуктов, скорость, с которой вы завтракаете, также может существенно повлиять на вашу талию. Если есть быстро, мозг не успевает зафиксировать ощущение сытости, что часто приводит к перееданию. Замедлив темп и дав себе 15-20 минут на еду, вы можете позволить мозгу понять что и в каком количестве вы потребляете.

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