7 'здоровых' трендов, которые разрушают здоровье

Каждый год появляются новые оздоровительные тренды, которые быстро становятся популярными, обещая мгновенные результаты. Но не всё модное на самом деле полезно для здоровья, поскольку чаще некоторые из этих тенденций могут нанести существенный вред вашему телу.

В Eat This, Not That рассказали о 7 вредных трендах, которых стоит избегать. Некоторые из этих подходов основаны на крайностях и создают риски для физического и психического состояния, а потому ознакомьтесь с ними, чтобы избежать вредного воздействия моды.

Детокс

Не трать деньги на детокс поскольку ваш организм способен самостоятельно справиться с этой задачей. Строгие диеты и соковые чистки не дают пользы и могут навредить, а потому лучше пить много воды и есть сбалансировано, выбирая натуральные продукты.

Модные диеты

Модные диеты, такие как мясная, которая исключает овощи, фрукты и зерновые, могут серьёзно навредить здоровью. Организму нужны углеводы, клетчатка и полезные жиры, а потому лучше не гнаться за трендами, а придерживаться сбалансированного питания с белками, овощами, фруктами и зерновыми.

Фитнес из социальных сетей

Не стоит сразу записываться в популярные фитнес-челленджи на 30 или 100 дней без соответствующей подготовки. Таким образом вы рискуете получить травмы, из-за резкой перегрузки. Вместо этого выберите программу, соответствующую вашему уровню и постепенно усложняйте нагрузки. Это поможет получить стабильный прогресс без вреда для здоровья.

Лайфхаки для восстановления

Массажеры, холодные ванны и добавки могут немного облегчить боль, но они не решают главную причину плохого восстановления. Настоящее восстановление зависит от качественного сна, питания и нагрузки. Следите за балансом этих составляющих, а не за модными лайфхаками.

Злоупотребление высокоинтенсивной интервальной тренировкой

HIIT может казаться быстрым путем к похудению, но без подготовки такая тренировка часто приводит к травмам коленей, спины или плеч. Вместо этого лучше постепенно наращивать силу через регулярные силовые тренировки. Они поддерживают метаболизм, укрепляют мышцы и дают устойчивый результат без перегрузки.

Влияние инфлюенсеров

Красивая фигура еще не означает, что человек разбирается в здоровье или питании. Многие блогеры скрывают, что принимают добавки или тренируются до истощения. А потому, их советы часто ведут к разочарованию и бесполезным тратам. Поэтому, вдохновляйтесь, но не забывайте о специалистах с образованием, которые разбираются в вопросе лучше звезд в Instagram.

Фитнес-технологии

Технологии, такие как пульсометры или трекеры сна, могут быть полезными, но легко потерять баланс и зациклиться на цифрах. Здоровье должно улучшать жизнь, а не управлять ею. Выберите 1-2 инструмента, которые действительно вам помогают, и измеряйте свои показатели тогда, когда это действительно нужно.

