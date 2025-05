8 эффектов от регулярного употребления курицы: о чем предупреждают диетологи

Курица — это доступный источник белка, который легко включить в состав различных рецептов. Если вы часто включаете это мясо в рацион, это может иметь как пользу, так и определенные риски.

Все зависит от способа приготовления: запеченная или тушеная курица — здоровый выбор, тогда как жареная или панированная может оказать негативное влияние. Сбалансированный подход поможет наслаждаться курицей без вреда для здоровья и даже обеспечивать организм определенными преимуществами, о которых рассказали в Eat This, Not That.

Укрепление костей

Для здоровья костей важно получать не только кальций или витамин D, поскольку белок также играет ключевую роль. Курятина содержит полноценный белок, который помогает поддерживать прочность костной ткани, что помогает снизить риск остеопороза.

Ощущение сытости

Добавление белка в основное блюдо, например курицы, помогает дольше оставаться сытым, что снижает вероятность перекусов между приемами пищи. Если вы часто переедаете, пересмотрите содержимое своей тарелки. Вполне возможно вам не хватает именно белка.

Улучшение памяти

Курица содержит холин и витамин B12 - два важных нутриента для поддержания памяти и работы мозга. Благодаря этой комбинации регулярное употребление мяса курицы может улучшить когнитивную функцию. Поэтому, если хотите поддержать мозг с возрастом — включайте курицу в рацион несколько раз в неделю.

Хорошее самочувствие

Курица содержит триптофан — аминокислоту, которая способствует выработке серотонина, гормона настроения. Достаточный уровень серотонина связан с лучшим самочувствием и меньшим риском депрессии, а потому включение курицы в рацион — это простой шаг для поддержания эмоционального баланса.

Уменьшение усталости

Если у вас нехватка железа, темное мясо курицы поможет пополнить его уровень и уменьшить усталость. Оно содержит больше железа, чем белое мясо, а потому полезно при анемии. Однако, если вы не хотите курицу или не употребляете мясо, выберите другие продукты с высоким содержанием железа, например, чечевицу или говядину.

Улучшение здоровья сердца

Если выбирать нежирную курицу без жарки и лишнего жира, она может поддержать здоровье сердца. Такой вариант помогает снизить уровень "плохого" холестерина ЛПНП и общий холестерин, особенно в контексте сбалансированного питания.

Улучшение фертильности

Если вы планируете беременность, курица может стать полезной частью вашего рациона. Ее включение в сбалансированное питание связывают с улучшением фертильности у женщин и качества спермы у мужчин.

Дефицит питательных веществ

Ежедневное потребление курицы не является вредным, но важно сохранять разнообразие в рационе. Ограничение только одним источником белка может лишить вас других полезных питательных веществ, которые можно получить из морепродуктов, бобовых или яиц. Разнообразьте белки в своем меню, чтобы поддерживать полноценное питание.

