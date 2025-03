8 факторов контроля настроения: что вы можете испытывать во время диеты

Если вы чувствуете изменения в энергии или настроении, обратите внимание на ваши пищевые привычки, поскольку то, что вы едите, напрямую может влиять на ваше самочувствие. Кроме того, настоящая сбалансированная диета важна не только для физической формы, но и для психического состояния.

Как ваша диета может влиять на самочувствие и настроение, рассказали в Eat This, Not That. Просмотрите свои запасы, чтобы понять, от чего вам стоит отказаться, а что наоборот — добавить в рацион.

Оптимизм

Чтобы улучшить физическое здоровье и чувствовать уверенность, добавляйте больше антиоксидантов в рацион. Высокий уровень каротиноидов, содержащихся в моркови, сладком картофеле и темных листовых овощах, способствует лучшему самочувствию и улучшает настроение.

Депрессия

Семена подсолнечника — это отличный источник здоровых жиров и белка. Однако стоит учитывать, что обработанные варианты могут содержать бромат калия, что снижает способность щитовидной железы поглощать йод и может влиять на ваше настроение и энергию.

Ощущение подъема

Такие продукты, как шоколад, устрицы и красное вино, могут повысить либидо. В частности, шоколад стимулирует высвобождение серотонина, а устрицы богаты цинком, что повышает сексуальное желание, в то время как небольшое количество красного вина может улучшить настроение и расслабить.

Ложный уровень энергии

Газированные напитки не только вредят вашему здоровью, но и могут ухудшить настроение. Сахар в таких напитках быстро повышает энергию, а затем вызывает ее резкое снижение, что влияет на уровень сахара в крови и общее состояние.

Предотвращает тревожность

Чтобы меньше раздражаться утром и в течение дня, попробуйте приготовить завтрак, богатый триптофаном. Этот аминокислотный регулятор настроения, который содержится в говядине, бананах и спирулине. Это может помочь уменьшить тревогу и улучшить настроение благодаря повышению уровня серотонина.

Поддерживает бдительность

Вместо того чтобы полагаться на кофе, попробуйте заменить его продуктами, богатыми витамином С и сложными углеводами. Исследования показывают, что витамин С улучшает умственную бодрость. Кроме того, медленно сжигаемые углеводы, такие как сладкий картофель и цельнозерновые продукты, поддерживают уровень энергии и снижают чувство усталости.

Сонливость

В следующий раз, когда чувствуете тревогу, вместо таблетки для сна попробуйте съесть миндаль. Магний, который содержится в миндале, бобах и листовых овощах, помогает улучшить качество сна и эффективно бороться с бессонницей.

Злость

Резкое ограничение калорий может снизить уровень дофамина, что влияет на ваше настроение и чувство удовольствия. Вместо строгих диет, которые могут привести к агрессии и раздражительности, практикуйте внимательное питание и для улучшения настроения позволяйте себе лакомства в умеренных количествах.

