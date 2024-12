8 идей, которые помогут приблизить похудение

Если вы размышляете, как ускорить похудение и метаболизм, чтобы приблизиться к желаемым формам - вам необходимы простые и устойчивые изменения. Забудьте об изнурительных тренировках или экстремальных диетах и сосредоточьтесь на доступных стратегиях, которые легко интегрировать в жизнь для получения стабильного результата.

В Eat This, Not That поделились некоторыми идеями, которые сэкономят вам время и силы, внося существенные коррективы в похудении. Ознакомьтесь с этими рекомендациями, чтобы похудеть и поддержать свой результат.

Здоровый перекус

Для перекуса выберите цельнозерновые хлопья с клетчаткой и нежирным молоком или запеченные чипсы с острой сальсой. Такой вкусный, сытный и полезный выбор поможет избежать лишних калорий и поддерживать энергию.

Вода

Часто организм может путать голод с жаждой, а потому следует пить воду в течение дня, особенно перед едой, чтобы уменьшить желание перекусить. Однако, если простая вода кажется скучной, добавь к ней ломтики лимона или апельсина. Антиоксиданты в кожуре цитрусовых стимулирует пищеварение и помогает выводить токсины. Кроме того, время от времени заменяй воду на несладкий зеленый чай для дополнительного ускорения метаболизма.

Мята

Используйте мятную резинку без сорбита или зубную пасту с мятой, чтобы сигнализировать мозгу о конце еды. Аромат мяты снижает аппетит и делает дополнительные порции пищи менее привлекательными. Это также влияет на вкусовые рецепторы, уменьшая желание к десерту. Кроме того, исследование, опубликованное в Journal of Neurological and Orthopedic Medicine, показало, что люди, которые вдыхали аромат перечной мяты каждые два часа, теряли около 2,3 кг в месяц.

Отжимание по утрам

Начните день с отжиманий, чтобы улучшить самочувствие и развить верхнюю часть тела. Начните с облегченного варианта, например, на коленях, и постепенно увеличивайте нагрузку. Когда вы достигнете плато, переходите к более сложным вариантам отжиманий для получения реального прогресса.

Очищение организма

Не нужно отказываться от еды, чтобы очистить организм или повысить уровень энергии. Для быстрого результата попробуйте однодневную детоксикацию, которая поможет восстановить силы всего за 24 часа. Она поддерживает ваше тело без лишних ограничений и предоставит необходимый заряд энергии.

Острый соус

Добавляйте перец в блюда, чтобы есть меньше и медленнее. Кроме того, соединения в перце могут ускорять метаболизм, даже в том случае, если перец недостаточно острый. Например, мягкие виды перца, как болгарский, обладают теми же полезными свойствами, что и в более острых сортах.

Йога

Уменьшение стресса помогает снижать уровень кортизола, что приводит к меньшему накоплению жира. Занимайтесь активностями, которые расслабляют и успокаивают, поскольку это улучшит не только физическое, но и психологическое состояние.

Есть за обеденным столом

Избегайте бездумного перекуса перед телевизором, особенно во время просмотра боевиков или кулинарных шоу, которые могут приковать внимание и увеличить вероятность переедания. Это мешает вам осознавать сигналы насыщения, из-за чего вы можете съесть больше, чем планировали. Поэтому, ешьте только за столом или на кухне, чтобы снизить риск переедания и потреблять меньше пищи.

