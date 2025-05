8 источников углеводов: какие продукты следует добавить в рацион

Многие люди до сих пор избегают углеводов, потому что считают, что они вредят фигуре. Однако это представление закрепилось из-за популярных диет, которые продвигают полный отказ от углеводов, что не совсем полезно для здоровья и обмена веществ.

На самом деле углеводы необходимы для поддержания энергии, хорошего самочувствия и работы мозга. В Eat This, Not That рассказали, какие цельнозерновые продукты, овощи и бобовые следует употреблять вместо сладостей и белого хлеба.

Сладкий картофель

Сладкий картофель — это полезный источник углеводов, клетчатки и бета-каротина, поддерживающий пищеварение и зрение. В среднем клубне содержится примерно 100 ккал и 4 г клетчатки с 20 г углеводов. Кроме того, картофель легко готовить, достаточно лишь запечь его со специями, добавить в салаты или сочетать с фасолью или индейкой. Это вкусный и питательный вариант вместо обычного картофеля.

Овсянка

Овес является одним из лучших сложных углеводов, который богат клетчаткой, что поддерживает стабильный уровень сахара и улучшает пищеварение. Овсянка также способствует снижению холестерина. Ее можно варить, запекать или оставить на ночь с фруктами, орехами или йогуртом — это простой и сытный вариант для завтрака или перекуса.

Киноа

Киноа — это полезная альтернатива рису, содержащая не только сложные углеводы, но и белок, что способствует длительному насыщению. Этот продукт легко добавить в салаты, рагу или подавать в качестве гарнира. Регулярное употребление киноа — это простой способ разнообразить рацион.

Яблоки

Фрукты являются вкусным источником углеводов и клетчатки, который помогает утолить тягу к сладкому без вреда для здоровья. Например, яблоки содержат пектин — растворимую клетчатку, поддерживающую микрофлору кишечника. Это полезно для пищеварения и общего самочувствия.

Цельнозерновой хлеб

Цельнозерновой хлеб — это не тот хлеб, которого следует бояться, поскольку он содержит клетчатку, витамины и минералы, поддерживающие энергию и пищеварение. Такие продукты хорошо насыщают, уменьшая риск переедания. Однако выбирайте хлеб из цельного зерна вместо белого.

Бобовые

Бобовые — это не только белок, но и полноценный источник сложных углеводов и клетчатки. Они хорошо насыщают и поддерживают стабильный уровень сахара. Фасоль, чечевица или нут могут помочь сердцу, давлению и контролю веса. Добавляйте их в супы, салаты или блюда с крупами для пользы и вкуса.

Ягоды

Ягоды — это простой способ добавить в рацион клетчатку, витамины и антиоксиданты. Они помогают укрепить иммунитет и улучшить пищеварение. Ешьте их отдельно, добавляйте в кашу, йогурт или смузи без вреда для здоровья.

Овощи

Овощи являются самым простым источником полезных углеводов, который стоит есть каждый день. Они содержат витамины A, K, калий и одновременно имеют мало калорий. Это идеальный вариант для тех, кто хочет насытиться без переедания. Добавляйте овощи в каждый приём пищи — это легко и очень полезно.

