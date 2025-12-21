8 пищевых привычек, которые повышают давление: советы диетологов, как от них избавиться

Высокое кровяное давление, или гипертония, – это состояние, которое часто протекает без симптомов, но постепенно разрушает сосуды и сердце. Одним из главных факторов, влияющих на его уровень, является питание – именно оно способно как повысить, так и стабилизировать давление.

Некоторые повседневные привычки кажутся безопасными, но на самом деле они вредят организму гораздо больше, чем кажется. Эксперты по питанию рассказали eatthis.com, какие именно ошибки в рационе стоит исправить, чтобы снизить риск гипертонии и укрепить здоровье.

1. Игнорирование калия

Недостаточное количество калия в рационе может иметь серьезные последствия.

"Питание, богатое калием и с низким содержанием натрия, способствует снижению артериального давления. Рекомендую ежедневно употреблять 8-10 порций овощей и фруктов. Добавляйте в меню картофель, бобовые, корнеплоды – они помогают получить необходимую дозу калия. Американская ассоциация сердца советует потреблять около 4700 мг калия в день", – отмечает врач-невролог Мария Э. Родригес.

2. Чрезмерное потребление обработанных продуктов

Если в вашем рационе много переработанной пищи, уровень натрия может легко превысить норму. "Обработанные продукты обычно содержат значительно больше соли, чем их минимально обработанные аналоги. Вспомните готовые супы в коробках или банках – они содержат гораздо больше натрия, чем домашний суп. А купленные в магазине соусы или заправки для салатов также часто перенасыщены солью. Если вы регулярно потребляете такие продукты ради удобства, уровень натрия может быстро достичь критических показателей", – объясняет диетолог Элеана Кайданян.

3. Привычка постоянно есть вне дома

"Сегодня есть вне дома стало намного привычнее, чем раньше, особенно с появлением сервисов доставки. Но в ресторанах сложно проконтролировать количество соли в блюдах, особенно в фастфуде. Хотя полностью избежать натрия невозможно, вы можете контролировать, сколько его добавляете во время приготовления. Поэтому старайтесь чаще готовить самостоятельно или уменьшите количество походов в рестораны. Один кусок пиццы может содержать почти дневную норму натрия — это стоит учитывать, планируя ужин", – говорит Кайданян.

Это не значит, что нужно полностью отказаться от любимых заведений, но контроль частоты таких приемов пищи поможет стабилизировать давление.

4. Игнорирование состава продуктов

"Как вы не покупаете обувь, не зная своего размера, так же не стоит покупать еду, не прочитав этикетку. Сравнивайте уровень натрия между разными брендами. Одна столовая ложка томатного соуса может содержать 500 мг натрия, тогда как другая – вдвое больше, 1000 мг. Также обращайте внимание, где в списке ингредиентов указана соль: если она в начале, продукт, скорее всего, очень соленый", – советует Кайданян.

5. Чрезмерное употребление алкоголя

Алкоголь влияет не только на печень или нервную систему – он также повышает артериальное давление.

"Стоит ограничить потребление алкоголя. Злоупотребление им может повысить нормальное давление и помешать эффективности лекарств от гипертонии. Оптимальное количество – один напиток в день для женщин и два для мужчин. Если у вас повышенное давление, лучше пить еще реже или полностью отказаться от алкоголя", – говорит диетолог Кейтлин Карр.

Кроме того, отказ от спиртного даже на короткое время часто приносит заметные положительные изменения в самочувствии.

6. Злоупотребление жареной пищей

"Жареные блюда имеют прямую связь с повышением кровяного давления. Есть две основные причины: высокое содержание вредных жиров и натрия. Жареная пища содержит насыщенные и трансжиры, которые способствуют набору веса. Лишние килограммы заставляют сердце работать интенсивнее, что повышает давление и создает дополнительную нагрузку на почки. К тому же панировка и приправы, которые используют во время жарки, тоже часто содержат много соли", – говорит диетолог Триста Бест.

7. Отказ от полезных жиров

Не все жиры вредны – некоторые наоборот помогают контролировать артериальное давление.

"Ненасыщенные жиры, такие как те, что содержатся в оливковом масле первого отжима, авокадо, жирной рыбе (лосось, скумбрия) и орехах, имеют положительное влияние. Омега-3 жирные кислоты уменьшают воспаление и количество соединений, сужающих сосуды (оксилипинов), тем самым способствуя нормализации давления", – объясняет диетолог Кэти Томашко.

8. Избыток соли в блюдах

Если вы имеете склонность к гипертонии, главное правило – не тянуться к солонкам.

"Соль – основной источник натрия, который является ключевым фактором развития сердечно-сосудистых заболеваний и повышенного давления. Людям с гипертонией нужно внимательно контролировать потребление соли и ограничить продукты, которые ее содержат в избытке", – отмечает Дэвид Брендан, врач и специалист по здоровому образу жизни.

Хотя гипертония часто кажется незаметной, она может постепенно разрушать ваше здоровье. Своевременный отказ от вредных привычек, пересмотр питания и контроль уровня натрия помогут сохранить сердце и сосуды в хорошей форме.

