8 правил, которые можно нарушить: советы к питанию

Стандарты здорового питания постоянно меняются, и то, что вчера казалось полезным, может оказаться вредным сегодня. Поэтому важно быть в курсе новых исследований и рекомендаций по питанию.

Видео дня

В Eat This, Not That рассказали, какие пищевые догмы стоит пересмотреть и изменить уже сегодня. Рекомендуем ознакомиться с этой информацией, чтобы легче идти в ногу со временем.

Завтрак — самая главная часть дня

Хотя не все с этим согласны, однако завтрак не всегда является самым важным приемом пищи. Новые исследования показывают, что пропуск завтрака необязательно приводит к набору веса или замедлению метаболизма. Напротив, регулярный завтрак может способствовать потреблению большего количества калорий в течение дня.

Не употреблять углеводы на ночь

Не бойтесь есть углеводы после захода солнца, поскольку новые исследования показывают, что это даже может помочь похудеть. Так, в одной диете для похудения люди, которые ели углеводы вечером, потеряли больше жира и чувствовали себя более сытыми, чем те, кто потреблял их в течение дня. Углеводы в вечернее время также снижают уровень воспаления в организме. А потому, если хотите организовать поздний обед с макаронами, смело наслаждайтесь им, однако помните об умеренности.

Есть много мелкими порциями

Перекусывать часто в течение дня может не быть лучшим вариантом для вашего тела. Исследования показали, что частые приемы пищи могут привести к увеличению висцерального жира, который обертывает жизненно важные органы. Важно найти подход к питанию, который работает именно для вас. Если вам подходит 3 основных приема пищи в день, это может быть эффективнее, чем частые перекусы.

Отказ от заправки

Отказываясь от заправки или выбирая обезжиренную версию, вы теряете важные жирорастворимые питательные вещества, помогающие организму усваивать полезные молекулы из овощей. Добавив всего 3 грамма мононенасыщенных жиров, вы улучшите усвоение каротиноидов, которые защищают от хронических заболеваний. Вместо ограничений, попробуйте добавить небольшое количество оливкового масла или винегрета к вашему салату.

Избегать желтков из-за холестерина

Пищевой холестерин из яичных желтков не оказывает значительного влияния на уровень холестерина в крови. Исследования показывают, что целое яйцо может улучшить профиль липопротеинов и чувствительность к инсулину больше, чем яйца без желтков. Желток также содержит важные питательные вещества, такие как каротиноиды, незаменимые жирные кислоты и витамины.

Принимать поливитамины ежедневно

Если вы привыкли полагаться на поливитамины для улучшения здоровья, возможно, пора пересмотреть этот подход. Исследования показали, что поливитамины не имеют значительной долгосрочной пользы для здоровья, а иногда даже не эффективнее плацебо.

Мыть овощи тщательно

Грунтовые пробиотики, содержащиеся в органических овощах, могут уменьшить боль в животе и даже защищать от аллергий. Хотя органические продукты могут быть дороже, их потребление может помочь избежать негативного воздействия пестицидов, используемых в обычном земледелии.

Заказывать из диетического меню

Исследования показывают, что мы склонны съедать больше продуктов, которые имеют пометку "с низким содержанием жира", чем обычные. Чтобы не попасть в ловушку маркетинговых уловок, проверяйте информацию о питании онлайн и делайте осознанный выбор.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как ускорить потерю лишнего веса.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.