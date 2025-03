8 привычек, из-за которых вы можете чувствовать вялость

Ощущение усталости посреди дня может испортить ваши планы и снизить производительность. Чтобы этого избежать, важно следить за привычками, которые могут истощать энергию и влиять на ваше самочувствие.

Сбалансированное питание, без сахара и кофеина, регулярная гидратация, физическая активность и качественный сон помогут поддерживать бодрость. В Eat This, Not That рассказали о некоторых привычках, от которых следует отказаться, чтобы увеличить заряд энергии в течение всего дня.

Пропуск завтрака

Не пропускайте завтрак, поскольку это может снижать уровень сахара в крови, истощать тело и провоцирует тягу к сладкому. Даже если не хватает времени, лучше съесть что-то простое, например йогурт, орехи или фрукт. Это поможет поддержать стабильный уровень энергии и избежать переедания.

Недостаточное количество воды

Пейте достаточно воды, чтобы избежать усталости, вялости и головной боли. В среднем ежедневно человеку нужно около 30-40 мл воды на килограмм массы тела. Кроме того, во время тренировок стоит пить еще 150-300 мл каждые 20 минут. Учтите, что чувство жажды уже сигнализирует об обезвоживании, а потому слушайте свое тело.

Потребление большого количества сахара

Скрытый сахар содержится в соусах, йогуртах и батончиках, что может вызвать резкие скачки энергии и быструю усталость. Кроме того, чрезмерное потребление добавленного способствует набору веса и инсулиновой резистентности. А потому, внимательно читайте состав и выбирайте продукты без добавленного сахара, чтобы избежать энергетических провалов.

Зависимость от кофеина

Кофеин дает быстрый заряд энергии, однако его чрезмерное потребление может нарушить естественный ритм, вызвать нервозность и головную боль. Зависимость от кофеина приводит к резким спадам энергии, из-за чего вы можете чувствовать себя хуже. А потому, лучше ограничить его до 1-2 чашек в день и сочетать с качественным сном и сбалансированным питанием.

Уменьшение белка в рационе

Салаты и смузи полезны, но без достаточного количества белка уровень энергии будет оставаться нестабильным, а ощущение сытости исчезнет слишком быстро. Кроме того, белок поддерживает мышцы и помогает избежать резких скачков сахара в крови. Добавляйте в рацион яйца, рыбу, мясо, бобовые или орехи, чтобы чувствовать себя энергично в течение дня.

Не высыпаться

Недосыпание истощает организм и снижает уровень энергии, а потому особенно важно наладить стабильный режим. Если вам трудно заснуть, определите его причину: стресс, гаджеты или поздние перекусы. Старайтесь спать 7-9 часов каждую ночь для восстановления и производительности.

Малоподвижный стиль жизни

Малоподвижный образ жизни снижает уровень энергии, тогда как даже лёгкая физическая активность улучшает кровообращение и насыщает организм кислородом. Даже если нет сил на тренировку, короткая прогулка или растяжка помогут почувствовать больше бодрости. Регулярное движение сделает вас энергичнее в течение дня и поможет поддерживать нормальный вес.

Переедать или недоедать

И переедание, и недоедание снижают уровень энергии — первое вызывает вялость, а второе лишает организм питательных веществ. Ешьте сбалансировано, ориентируясь на порции, которые насыщают, но не перегружают. А также, придерживайтесь регулярного питания, чтобы поддерживать стабильную энергию в течение дня.

