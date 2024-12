Перекус перед прогулкой, который придаст вам энергии

Если вам не нравится сидеть дома и вы хотите улучшить свою физическую форму, регулярные прогулки могут быть полезными для похудения, поскольку они являются эффективной тренировкой. Однако перед долгой прогулкой важно правильно подготовить организм, выбрав правильную пищу, которая придаст силы и энергии.

Видео дня

Рекомендуется съесть легкий перекус, богатый углеводами и белками, чтобы поддержать силы и улучшить тренировку. Почему это важно и какая еда поможет вам ходить эффективнее, рассказали в Eat This, Not That.

Перед тренировкой полезно съесть перекус, который придаст телу длительную энергию и поможет достичь лучших результатов. В частности, это должны быть углеводы, что обеспечат энергией, а также жиры или белки, которые стабилизируют уровень сахара в крови во время активности. Такие закуски помогут улучшить ваше самочувствие и сделать больше шагов.

Обратите внимание на комбинацию из цельнозерновых крекеров или рисовых хлебцев с 15 граммов арахисового масла. А если вы хотите взять полезный перекус с собой, выберите яблоко или грушу с горстью миндаля. Также, если у вас есть время, приготовьте смузи с ягодами, зеленью, греческим йогуртом и семенами льна. Для дополнительного вкуса можно добавить порошок арахисового масла.

Сочетайте полезные углеводы с клетчаткой, здоровыми жирами или белками, чтобы поддерживать энергию и насыщенность во время длительных прогулок. Это поможет вашему телу оставаться активным и довольным, наслаждаясь вкусом таких перекусов.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что скрывает ваша любимая еда.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.