8 продуктов, которые могут повысить уровень тестостерона

Тестостерон играет важную роль не только в наращивании мышц, но и в половом влечении, здоровье костей, распределении жира и производстве эритроцитов. Хотя его часто считают мужским гормоном, однако он также необходим женщинам, а его низкий уровень может вызывать проблемы со здоровьем.

На уровень тестостерона могут влиять ожирение, лекарства, проблемы со щитовидной железой и даже пищевые привычки. Кроме того, диеты с низким содержанием жира или высоким содержанием жареной пищи могут снижать его уровень, тогда как противовоспалительные продукты помогают поддерживать гормональный баланс. Что есть, чтобы нормализовать уровень тестостерона, рассказали в Eat This, Not That.

Семена тыквы

Семена тыквы — это отличный источник цинка, который может влиять на уровень тестостерона. Регулярное употребление этого продукта может повысить уровень тестостерона, особенно в случае легкого дефицита цинка. Кроме того, это также может способствовать улучшению силы и гормонального баланса.

Имбирь

Имбирь не только придает вкус блюдам, но и может положительно влиять на уровень тестостерона. Он снижает окислительный стресс, улучшает кровообращение, повышает выработку оксида азота и нормализует уровень сахара в крови. Все эти эффекты могут способствовать здоровому уровню тестостерона.

Устрицы

Устрицы содержат много цинка, что может способствовать повышению уровня тестостерона, особенно у женщин после менопаузы. Этот минерал важен для поддержания не только тестостерона, но и общего сексуального здоровья женщин. Поэтому, если вы любите устрицы, это отличная причина включить их в рацион.

Бразильский орех

Селен является важным микроэлементом, который поддерживает различные функции организма, в частности выработку тестостерона. Бразильские орехи являются одним из лучших источников селена, а потому их потребление может положительно влиять на уровень тестостерона.

Гранатовый сок

Гранатовый сок содержит растительные полифенолы, которые могут повысить уровень тестостерона. Исследования показывают, что регулярное потребление этого напитка может увеличить уровень тестостерона в слюне, способствуя положительному влиянию на гормональный баланс.

Красное вино

Красное вино может способствовать повышению уровня свободного тестостерона благодаря своим антиоксидантным, липидорегулирующим и противовоспалительным свойствам. Умеренное потребление этого напитка может быть связано с повышением концентрации свободного тестостерона, что положительно влияет на гормональный баланс.

Молоко

Молоко содержит бор, важный микроэлемент, который может способствовать повышению уровня тестостерона. Если вы не хотите потреблять молочный жир, бор можно получить из чернослива, фасоли, картофеля и бобовых, что также поможет поддержать здоровый уровень этого гормона.

Лосось

Лосось является отличным источником витамина D, омега-3 жирных кислот и селена, которые могут способствовать повышению уровня тестостерона. Исследования доказали, что у мужчин, которые употребляли масло лосося в течение 90 дней, уровень тестостерона вырос. Учитывайте это перед тем, как вносить изменения в рацион.

