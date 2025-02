8 советов по изменению рациона, которые помогут оставаться молодыми

Чтобы выглядеть моложе, не нужно обращаться к сложным процедурам, поскольку изменение питания может сделать вашу кожу свежей и сияющей. Ваша внешность напрямую зависит от того, что вы едите, а потому важно выбирать правильные продукты, которые сохранят молодость и хорошее самочувствие.

Отказ от обработанной пищи и внимание к натуральным продуктам помогут не только улучшить состояние кожи, но и уменьшить появление морщин. Какие продукты стоит добавить в рацион, рассказали в Eat This, Not That.

Продуктов, которые защищают от солнца

Чтобы защитить кожу от солнечных повреждений, добавляйте в рацион продукты, богатые ликопином, такие, как помидоры, папайя и грейпфрут. Ликопин, содержащийся в томатной пасте, может помочь снизить риск фотоповреждений и поддержать ровную текстуру кожи.

Орехи

Добавьте горсть измельчённых грецких орехов в овсянку или салат, чтобы не только утолить голод, но и способствовать выработке коллагена, который поддерживает упругость и молодость кожи. Это возможно благодаря высокому содержанию омега-3 в орехах.

Полезные масла

Оливковое масло содержит мононенасыщенные жиры, которые поддерживают молодость кожи, а его антиоксиданты помогают бороться со свободными радикалами. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в лососе, сельди и сардинах, способствуют увлажнению кожи, а потому рекомендуется включать эти продукты в рацион.

Источники витамина А

Для поддержания здоровья кожи и предотвращения морщин включайте в рацион продукты с высоким содержанием витамина А, такие, как капуста и морковь, которые способствуют обмену клеток кожи. Для лучших результатов также попробуйте сбалансировать микрофлору кишечника, включив пробиотики, например, Lactobacillus rhamnosus, который помогает уменьшить проявления акне.

Избегайте продуктов, которые провоцируют воспаление

Хроническое воспаление может проявляться на коже через проблемы, как покраснение или экзема. Чтобы уменьшить эти симптомы, стоит исключить обработанные углеводы, такие как белый хлеб и рис, которые повышают уровень инсулина. Также диета, богатая рыбьим жиром и полифенолами, может помочь уменьшить воспаление и улучшить состояние кожи.

Сбалансируйте рацион

Чтобы уменьшить морщины, сосредоточьтесь на сбалансированной диете с большим количеством нежирного белка и овощей. А также избегайте сахара, поскольку он способствует разрушению коллагена и эластина, что приводит к старению кожи.

Добавьте источники витамина С

Зимние месяцы могут ухудшить состояние кожи, вызывая сухость и шелушение. Чтобы предотвратить это, включайте в рацион продукты, богатые витамином С, который помогает бороться с морщинами и сухостью, а также способствует выработке коллагена. Для этого добавляйте апельсины, клубнику, красный перец и грейпфрут в свои блюда для поддержки кожи.

Обновляйте себя изнутри

Для здорового сияния кожи добавляйте в рацион продукты, богатые бета-каротином, такие, как морковь, шпинат и сладкий картофель. Они помогают получить естественный блеск и поддерживают кожу в зимний период, когда она может выглядеть бледной из-за болезни или холода.

