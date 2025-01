8 вещей, которые могут случиться с телом, если злоупотреблять блюдами из гриля

Приготовление пищи на гриле - это всегда праздник, поскольку собирает вокруг себя самых близких людей. Кроме того, гриль придает еде уникальный вкус, делая даже простые блюда вкуснее.

Однако частое использование гриля может иметь не только преимущества, но и существенные риски для здоровья, из-за неправильных продуктов и канцерогенов, которые образуются во время приготовления. Что стоит учитывать, готовя блюда на огне и почему такая еда может быть опасной, рассказали в Eat This, Not That.

Риск некоторых видов рака

При приготовлении пищи на очень высоких температурах могут образовываться химические соединения, которые связаны с развитием некоторых видов рака, в частности колоректального и пищевода. Это касается продуктов, которые обугливаются или подгорают. Чтобы избежать образования этих соединений, следует избегать прямого контакта мяса с открытым огнем.

Угроза кровяного давления и диабета

Будьте осторожны при выборе маринадов для стейка или курицы, поскольку некоторые из них содержат много натрия и сахара. Избыток натрия может повысить давление, а сахара — увеличить риск диабета. Стоит выбирать маринады с меньшим количеством соли и сахара или готовить их самостоятельно. Сбалансированный подход к маринованному мясу поможет избежать чрезмерного потребления этих ингредиентов.

Воспаление

Приготовление мяса на гриле на сильном огне может привести к образованию гликотоксинов, известных как конечные продукты расширенного гликирования (AGE). Эти токсины могут вызвать воспаление в организме, что связано с риском развития хронических заболеваний, включая рак. Чтобы уменьшить эту опасность, попробуйте выбирать другие методы приготовления или использовать более низкие температуры.

Запор

Гриль обычно ассоциируется с мясом, но не забывайте добавлять к нему овощи, такие как спаржа или грибы. Мясо не заменяет клетчатку, которая поддерживает нормальную работу кишечника, а потому, чтобы избежать проблем с пищеварением, добавляйте в рацион больше фруктов, овощей или бобов. Это сбалансирует диету и улучшит самочувствие.

Высокий холестерин

Регулярное потребление жирного красного мяса на гриле без замены его на рыбу или постные куски мяса может привести к проблемам с сердцем, в частности повышению уровня холестерина ЛПНП. Это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а потому стоит ограничивать насыщенные жиры, выбирая более полезные продукты.

Риск появления ожирения

Хот-доги и подобные обработанные продукты часто содержат много соли и жира, но мало витаминов и клетчатки. Чрезмерное их потребление может привести к проблемам со здоровьем, таким как ожирение и болезни сердца.

Риск низкого веса при рождении у детей

Во время беременности важно ограничивать потребление жареного мяса, поскольку оно может содержать вредные вещества, способные проникать через плаценту. Хотя разовое употребление не имеет значительного риска, однако чрезмерное потребление может привести к низкому весу ребенка при рождении и потенциальных проблемах со здоровьем.

Проблемы с фертильностью у женщин

Чрезмерное употребление мяса, приготовленного на гриле, может привести к высокому уровню AGEs, что влияет на фертильность женщин. AGEs вызывают воспаление в клетках матки, затрудняя имплантацию эмбриона. Это может быть фактором, который будет мешать забеременеть, а потому уменьшение потребления таких продуктов может помочь поддержать репродуктивное здоровье.

