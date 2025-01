Еда, которую не стоит готовить на гриле: как получить пользу и удовольствие от еды

Если вы любите жареную пищу и не хотите ждать сезона, чтобы попробовать любимые блюда на гриле, вы вполне можете позволить себе это удовольствие. Однако покупая продукты для гриля учтите, какую пищу можно готовить на огне и что из этого будет полезно для здоровья.

В частности, некоторые продукты, как, например, тонкое мясо или очень жирные стейки, могут потерять вкус или быть опасными из-за перегрева. Какие продукты категорически не подходят к приготовлению на открытом огне, рассказали в Eat This, Not That.

Бекон

Гриль не лучшее место для приготовления хрустящего бекона, поскольку жир может разбрызгиваться и быть опасным. Лучше запекать бекон в духовке при температуре 180°C. Это позволит достичь идеального результата без риска возгорания.

Бургер

Готовить котлеты к бургерам на гриле — это не лучший способ. Вместо этого следует использовать чугунную сковороду, ведь она позволяет сохранить больше сока и жира. Это поможет сделать бургер более сочным и вкусным. Сковорода обеспечивает равномерное распределение тепла для лучшего результата.

Очищенные креветки

Не стоит класть очищенные креветки на гриль, поскольку мясо быстро высыхает на горячей решетке, даже если они маринованные. Вместо этого лучше жарить их в панцире. Кроме того, чтобы сохранить их сочность, лучше использовать умеренную температуру.

Филе миньон

Для приготовления филе миньон лучше всего жарить его в чугунной сковороде на чесночном масле. Однако, если вы ищете идеальное мясо для гриля, оптимальным выбором станет фланкстейк.

Свиные отбивные

Свиные отбивные могут стать сухими на гриле, а потому лучше выбирать сочное мясо. Для гриля подойдут такие отрезки, как свиная шейка или окорок. Однако важно контролировать время приготовления, чтобы сохранить мясо мягким и вкусным.

Красный и зеленый листовой салат

Ромен на гриле — это идеальное свежее блюдо. Однако другие салаты, как "Бостон", "Радичио" красный или зеленый, из-за высокой влажности могут просто завянуть или стать горькими уже после грилирования. Поэтому, лучше выбирать салаты с меньшим содержанием воды для лучшего результата.

Чешуйчатая рыба

Чтобы рыба не прилипала к грилю, используйте кедровые доски или жарьте ее на ломтиках цитрусовых. Это поможет избежать отслоения и обеспечит вкусный результат.

