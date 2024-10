8 вещей, которые помогут похудеть после 50 лет

После 50 лет потеря веса может быть задачей со "звездочкой", а в индивидуальных случаях удаваться труднее, чем в других. Поскольку ваше тело меняется, вам необходимо лучше понимать свои потребности и возможности, чтобы ускорить похудение.

Таким образом, вместо быстрых решений лучше сосредоточиться на здоровых привычках, которые вы сможете поддерживать длительное время. Это не только улучшит самочувствие, но и уменьшит риск болезней, таких как диабет и сердечные заболевания. Что вам может помочь избавиться от лишнего веса, рассказали в Eat This, Not That.

Ешьте больше белка

Белок важен не только для мышц, но и для поддержания сытости и метаболизма. С возрастом необходимость в нем возрастает, поскольку он помогает избежать возрастной потери мышц. Кроме того, после 50 лет стоит включать белок в каждый прием пищи и перекус. Это поможет сохранить сухую массу тела и поддержать активность.

Выполняйте упражнения, которые вам нравятся

Чтобы тренировки вошли в привычку, выбирайте те, что приносят вам удовольствие, такие как ходьба, танцы или йога. Это поможет поддержать мотивацию и сделает путь к похудению более приятным. К тому же регулярная активность улучшает психическое здоровье и когнитивные функции, особенно с возрастом. Не обязательно заниматься интенсивными тренировками - важно найти баланс между развлечением и пользой.

Получите качественный сон

Качество сна так же важно для похудения, как и питание, особенно после 50 лет. Здоровый сон помогает регулировать гормоны, которые влияют на аппетит и уровень стресса. Это также улучшает восстановление мышц после тренировок и поддерживает энергию. Старайтесь спать 7-9 часов каждую ночь для поддержания нормального метаболизма.

Соблюдайте график питания

Регулярное питание может помочь сохранять стабильный метаболизм и способствовать снижению веса. Кроме того, соблюдение графика питания поддерживает уровень энергии и предотвращает резкие колебания уровня сахара в крови, что снижает тягу к нездоровым перекусам. Ваше тело будет лучше сжигать калории, если будет получать пищу вовремя.

Ешьте больше клетчатки

Чтобы контролировать вес и оставаться сытым дольше, включайте в рацион продукты, богатые клетчаткой, такие как цельные зерна, бобовые, семена, фрукты и овощи. Это также поможет уменьшить риск диабета, сердечных заболеваний и улучшить пищеварение. С возрастом эти заболевания становятся более вероятными, а потому клетчатка становится особенно важной.

Обратитесь к диетологу

Индивидуальный подход к похудению часто приносит лучшие результаты. Обратитесь к диетологу или тренеру, чтобы подобрать стратегию, которая подойдет именно вам. Специалисты учтут ваши потребности и предоставят рекомендации для достижения целей. Кроме того, это также поможет лучше следить за прогрессом.

Не переживайте из-за цифр на весах

Вес может меняться ежедневно из-за воды, мышц и других факторов. Вместо того чтобы следить только за цифрой на весах, обратите внимание на другие показатели, такие как энергия, самочувствие и изменения в талии. Кроме того, тренировки могут увеличить мышечную массу, что не всегда видно на весах.

Пейте много воды

Регулярное употребление воды может помочь снизить вес, поскольку она увеличивает чувство сытости, уменьшая потребность в еде. Выпивание воды перед приемом пищи, также помогает контролировать потребление калорий. Попробуйте выпивать около 30 мл воды на каждый килограмм массы тела ежедневно для оптимальной гидратации.

