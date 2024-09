9 диетических приемов от M&M's: как конфеты помогли в похудении

M&M's - это популярные конфеты, которые вряд ли можно считать полезными для фигуры, однако они не являются основной причиной роста веса. В среднем, потребитель, который любит это лакомство, съедает только одну пачку примерно каждые 3 месяца.

Несмотря на это, такие конфеты привлекли внимание ученых и помогли им в изучении диеты и поведения, что может улучшить наше здоровье и способствовать похудению. В Eat This, Not That! поделились некоторыми полезными советами для снижения веса, которые стали возможны благодаря исследованиям, связанным с M&M's.

Красочная еда приводит к перееданию

Обращайте внимание на количество цветов в еде, чтобы не переедать. Исследования показывают, что разнообразие цветов в еде может приводить к перееданию. Поэтому, избегайте таких блюд на праздничных столах и фуршетах, чтобы контролировать свою порцию.

Диета мечты

Перед тем как взять горсть M&M's, представьте, как вы едите много конфет. Исследование показало, что фантазии о больших порциях могут уменьшить реальное потребление. Люди, которые представляли, что съедят 30 конфет, на самом деле потребляли меньше. Поэтому, используйте собственное воображение, чтобы контролировать аппетит.

Перекус, который можно запомнить

Чтобы не поддаться соблазну, фиксируйте в памяти моменты снисхождения и самоконтроля, даже неформально. Исследование показывает, что представление о потреблении большого количества конфет может уменьшить ваш аппетит к ним. Участники, которые визуализировали поедание 30 конфет, на самом деле съели меньше, чем те, кто представлял только 3. Поэтому, используйте воображение, чтобы уменьшить потребление сладостей и лучше контролировать свои привычки и поведение.

Веселая пробежка

Занятия спортом могут приносить удовольствие и повлиять на ваше питание. Исследование показало, что люди, которые воспринимают прогулку как тренировку, едят больше калорий после нее. Участники, которые считали прогулку "тренировкой", съели M&M's на 206 калорий больше, чем те, кто воспринимал ее как обычную прогулку. Так что попробуйте воспринимать тренировку как приятную активность, чтобы избежать переедания после неё.

Зависимость от какао

Если вам кажется, что вы не можете отказаться от кусочка шоколада, это может быть из-за химических процессов в мозге, похожих на наркотическую зависимость. Исследования показали, что желание сладкого связано с выработкой энкефалинов, которые активируют зону мозга, вызывающую удовольствие. Когда животные ели конфеты M&M's, их потребление резко возрастало.

С глаз долой - с языка долой

Чтобы уменьшить потребление вредных закусок, прячьте их в непрозрачных контейнерах или на высоких полках. Размещение здоровых перекусов, таких как орехи и инжир, на видном месте может уменьшить потребление менее полезных продуктов. Это подтверждено исследованиями, где использование непрозрачных упаковок сократило потребление M&M's на 3,1 миллиона калорий за 7 недель.

Влияние окружающих

Если вы пытаетесь похудеть, учитывайте, что компания худых друзей может увеличить ваши порции. Исследование показало, что студенты ели больше, когда находились с худыми партнерами, чем с теми, кто имел больший вес. А потому, чтобы избежать лишних калорий, выбирайте активности, которые не связаны с едой и напитками.

Искажение порций

Исследование показало, что люди потребляют больше, когда едят из маленьких упаковок, считая их менее калорийными. Однако, нет ничего здорового в потреблении большого количества таких пакетиков, поэтому сосредоточьтесь на контролируемых порциях и избегайте переедания из-за иллюзии диетичности.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие трюки могут помочь похудеть.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.