9 лучших протеиновых порошков, которые обязательно стоит попробовать

Белок является важнейшим питательным веществом, поскольку он снабжает аминокислотами, необходимыми для роста, восстановления и поддержания здоровья клеток. Однако добиться рекомендованной суточной нормы его потребления 10-35% иногда бывает сложно.

Исследования показали, что употребление белковых добавок, особенно сывороточного протеина может иметь значительные преимущества. Они способствуют уменьшению массы тела, жировой массы и факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с избыточным весом или ожирением. Кроме того, белковые добавки могут эффективно способствовать развитию мышц, особенно в сочетании с физическими нагрузками.

Выбирая протеиновый порошок, очень важно проверить его на содержание сахара, насыщенных жиров и натрия. Вам также нужно выбрать между растительными порошками, обычно изготавливаемыми из горохового протеина, и порошками животного происхождения, которые часто получают из молочной сыворотки. Чтобы упростить процесс принятия решения, Eatthis проконсультировался с экспертами-диетологами, которые поделились своими рекомендациями относительно лучших протеинов.

Сывороточный протеиновый напиток Primal Kitchen Primal Fuel Whey Protein Drink Mix

На порцию (1 мерная ложка) : 90 калорий, 4 г жира (4 г насыщенного жира), 90 мг натрия, 4 г углеводов (1 г клетчатки, 1 г сахара), 10 г белка

Благодаря превосходному ванильному вкусу и преимуществам сывороточного протеина, белковый порошок Primal Kitchen является отличным выбором. Он содержит только девять ингредиентов, что делает его палеоодобренным, кето-дружественным и безглютеновым. Кроме того, он содержит всего 1 грамм сахара на порцию.

Органический гороховый протеин от Now Nutrition

На 2 ложки : 80 калорий, 1,5 г жира (0 г насыщенного жира), 230 мг натрия, 1 г углеводов (1 г клетчатки, 0 г сахара), 15 г белка

Если вы предпочитаете вкусный протеин с низким содержанием сахара на растительной основе, рекомендуем вам от Now Nutrition. Изготовленный из желтого гороха этот веганский порошок обеспечивает 15 граммов растительного белка на порцию. Now Nutrition предлагает различные другие протеины, включая такие варианты, как из семян тыквы, протеин из коричневого риса и соевый изолят протеина.

Растительный протеин Four Sigmatic с суперпродуктами

На порцию : 120 калорий, 2 г жира, 400 мг натрия, 8 г углеводов (3 г клетчатки, 2 г сахара), 18 г белка

Four Sigmatic предлагает линейку здоровых протеиновых порошков. Они изготовлены на растительной основе и выпускаются в пяти вкусах, богатых питательными веществами. Каждая мерная ложка содержит 18 граммов протеина из веганских источников в сочетании с такими суперпродуктами как горох, конопля, чиа, тыква и кокосовый белок.

Sprout Living Epic Protein

На 2 ложки : 130 калорий, 3 г жира (0 г насыщенного жира), 300 мг натрия, 7 г углеводов (6 г клетчатки, 0 г сахара), 26 г белка

Протеиновый порошок от Sprout Living – это органический продукт без добавок, который подходит для различных диетических потребностей. С 26 граммами растительного белка, шестью граммами клетчатки и шестью миллиграммами железа на порцию этот веганский продукт без сахара идеально подходит для смузи или овсянки.

Говяжий протеин (порошок мяса животных, которых кормили травой) Be Well

Хотя этикетка может вызвать недоумение, протеиновый порошок Be Well Grass-Fed Beef Protein сохраняет полезные свойства говядины без характерного вкуса. Качественно изготовленный без наполнителей, сахара или добавок, он содержит 23 г белка.

Жизненно важные белки Vital Performance Recover

На 2 ложки : 100 калорий, 6 г углеводов (4 г сахара), 18 г белка

Vital Performance Recover обеспечивает комплексное восстановление с помощью пептидов коллагена, поддерживающих соединительные ткани, и аминокислот с разветвленной цепью, способствующих синтезу мышечного белка. Насыщенный электролитами, антиоксидантами и основными питательными веществами он укрепляет иммунитет, поддерживает восстановление мышц и имеет сертификат NSF для спорта, что гарантирует чистоту продукта.

Dymatize Elite 100% сывороточный протеин

На порцию : 140 калорий, 3 г жира (1,5 г насыщенного жира), 95 мг натрия, 2 г углеводов (0 г клетчатки, 2 г сахара), 25 г белка

Dymatize Elite предлагает универсальные варианты с их порошком сывороточного протеина сертифицированного как Informed Choice, так и NSF. Каждая мерная ложка содержит 25 г протеина. Для тех, кто предпочитает растительную альтернативу, Dymatize также производит смесь из гороха, арбузных семян, коричневого риса, тыквенных семян и нутового протеина.

Vega Protein Made Simple

На 2 ложки : 110 калорий, 2 г жира (1 г насыщенного жира), 250 мг натрия, 7 г углеводов (1 г клетчатки, 6 г сахара), 15 г белка

Vega Protein Made Simple – это веганский протеиновый порошок, наполненный вкусом и питательными веществами. Он состоит только из четырех ингредиентов, не содержит искусственных подсластителей и камеди, выпускается с разными вкусами, обеспечивая чистую и вкусную белковую добавку на растительной основе.

Органический протеиновый порошок Orgain

На 2 ложки : 180 калорий, 5 г жира (1 г насыщенного жира), 290 мг натрия, 16 г углеводов (0 г клетчатки, 1 г сахара), 21 г белка

Для поклонников растительного протеина Orgain – отличный выбор. Он сочетает в себе белок гороха, коричневого риса и семян чиа. Несмотря на несколько более высокое содержание углеводов, этот безлактозный, безглютеновый, веганский и органический продукт, не вызывающий аллергии, привлекает широкий круг людей.

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