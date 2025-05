9 научных подтверждений, свидетельствующих о пользе спаржи

Спаржа — это универсальный овощ, который можно жарить, готовить на гриле, запекать и даже мариновать. И хотя найти спаржу на полках магазинов можно в течение всего года, однако самая вкусная и питательная она в сезоне с конца зимы до начала лета.

Этот вкусный овощ имеет многочисленные преимущества для здоровья, благодаря высокому содержанию витаминов и минералов. Однако что именно делает спаржу незаменимой частью рациона и за какие свойства ее ценят, рассказали в Eat This, Not That.

Помогает контролировать уровень сахара в крови

Спаржа — это некрахмалистый овощ, который почти не влияет на уровень сахара в крови, по сравнению с крахмалистыми овощами, такими как картофель. Одна чашка вареной спаржи содержит всего 7 граммов углеводов, из которых половина — это клетчатка, что помогает стабилизировать уровень сахара в крови. Для тех, кто хочет контролировать вес или улучшить диету во время диабета, спаржа является отличным выбором.

Снижает кровяное давление

Употребление спаржи может помочь контролировать артериальное давление благодаря ее естественным мочегонным свойствам и высокому содержанию калия. Одна чашка вареной спаржи обеспечивает 9% суточной нормы калия, который снижает напряжение в сосудах и уменьшает влияние натрия на кровяное давление.

Усиливает чувство сытости после еды

Если вы часто чувствуете голод после еды или хотите перекусить уже через час, попробуйте добавить спаржу в ваш рацион. Этот овощ, богатый клетчаткой и белком, поможет вам чувствовать сытость дольше, замедляя пищеварение. Чтобы поддержать длительное чувство насыщенности, сочетайте спаржу с курицей и цельнозерновыми продуктами, например, коричневым рисом.

Поддерживает здоровую беременность

Спаржа является отличным источником фолиевой кислоты. Так, всего одна чашка спаржи обеспечивает 67% от суточной нормы, что особенно важно для женщин, которые беременны или планируют забеременеть. Фолиевая кислота необходима для правильного развития нервной трубки плода, и ее недостаток может увеличить риск дефектов нервной трубки и других проблем во время беременности.

Содержит полезные пребиотики

Спаржа является отличным источником пребиотической клетчатки, которая питает полезные бактерии в кишечнике. Всего полстакана спаржи содержит 2,5 грамма инулина, что способствует здоровью микробиома и улучшает пищеварение. Включение спаржи в рацион поможет достичь рекомендуемой нормы клетчатки, что важно для поддержания здоровья кишечника.

Действует как природный детоксикант

Добавление спаржи в ваш рацион может поддержать естественный процесс детоксикации благодаря высокому содержанию антиоксидантов, таких как кверцетин и глутатион. Эти соединения помогают нейтрализовать токсины и поддерживать здоровую функцию печени, защищая клетки от окислительного стресса.

Способствует здоровью сердца

Употребление спаржи может снизить риск сердечных заболеваний благодаря высокому содержанию фолиевой кислоты, которая помогает снизить уровень гомоцистеина в крови. Это важно, поскольку высокий уровень гомоцистеина может повредить артерии и увеличить риск образования тромбов.

Поддерживает иммунитет

Благодаря витамину С, цинку и пребиотической клетчатке, спаржа активно поддерживает иммунную систему. Она не только обеспечивает важные питательные вещества для иммунных клеток, но и обладает высокой антиоксидантной активностью, что помогает защитить организм от вредных воздействий.

Укрепляет кости

Витамин K важен для здоровья костей, поскольку он поддерживает функционирование белков, которые отвечают за минерализацию и обмен костей. Спаржа является отличным источником этого витамина, поскольку одна чашка покрывает 91% суточной нормы, что помогает снижать риск переломов.

