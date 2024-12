9 неработающих советов для похудения: рекомендации, которым не стоит верить

Хотя существует множество популярных диет и способов похудения, однако многие из них опасны. В частности, краткосрочный характер диет часто приводит к возвращению веса, а слишком жесткие ограничения могут вызвать недостаток питательных веществ.

Даже популярные советы часто вводят в заблуждение, вредя здоровью, а потому, чтобы понять, какие методы работают, а какие являются мифом нужно всегда обращаться к профессионалам. Какие советы могут навредить вашему здоровью и помешать похудению, рассказали в Eat This, Not That.

Делать еду неудобной

Искусственное усложнение приема пищи — это не самое эффективное решение для контроля переедания. Такой подход может быть неудобным и отнимать много времени, что будет только раздражать. Кроме того, это создаёт риск выглядеть неуклюже, а потому лучше сосредоточьтесь на размере порций и осознанном питании.

Надевать тесную одежду

Не стоит надевать тесную одежду перед едой, чтобы контролировать аппетит, это лишь добавит вам стресса. Вместо этого сосредоточьтесь на качестве пищи и ощущении насыщения. Заботьтесь о своем теле таким, какое оно есть сейчас, а не через одежду из прошлого. Это поможет поддерживать здоровое отношение к питанию и себе.

Заменить еду коктейлями вместо еды

Вместо обеда можно иногда выбрать смузи с пробиотиками или белковый коктейль, но постоянно заменять еду такими напитками — не лучшая идея. Они обычно низкокалорийные, содержат мало клетчатки и не дают длительного ощущения сытости. Кроме того, многие из них имеют высокое содержание сахара, что может негативно повлиять на уровень глюкозы в крови, особенно для людей с диабетом или преддиабетом.

Есть только одну пищу

Монотрофные диеты, которые ограничивают вас только одним продуктом или группой продуктов, могут привести к скуке и потере аппетита. Такой подход не является здоровым и может привести к расстройствам пищевого поведения. Кроме того, недостаточное разнообразие в рационе может вызвать дефицит необходимых нутриентов и даже серьезные болезни.

Не употреблять углеводы

Сокращение углеводов, как в диетах кето или Аткинса, может дать краткосрочный результат, но полный отказ от них не подходит всем. Такая диета может вызвать усталость, раздражительность, перепады настроения и другие побочные эффекты. Вместе с тем слишком низкое содержание углеводов может привести к проблемам с почками или костями.

Прожевывать каждый кусочек 10 раз

Пережевывание пищи до состояния жидкой кашицы не является магическим методом для похудения. Хотя это улучшает пищеварение и помогает быстрее насытиться, процесс может быть очень длительным. Кроме того, иногда такая практика может привести к потере удовольствия от приема пищи.

Избегать жиров

Жиры не всегда являются врагами для здоровья. Правильные жиры, как мононенасыщенные и полиненасыщенные, важны для здорового питания и могут помочь в контроле веса. Включайте в рацион орехи, авокадо и здоровые масла, такие как оливковое или авокадо. Они поддерживают усвоение витаминов и придают ощущение сытости.

Не потакать желаниям

Не бойтесь включать любимые блюда в свой план похудения. Один пончик или пицца не разрушат ваших усилий, если вы не будете прибегать к ним чрезмерно. Важно создать сбалансированную диету, которая станет частью вашей повседневной жизни, а не временным ограничением. Кроме того, включение любимой пищи поможет избежать срывов и в конечном итоге будет способствовать стабильному результату.

Сокращать калории

Для потери веса важно не только уменьшать количество калорий, но и обращать внимание на их состав. Тело по-разному перерабатывает различные виды пищи, влияя на физиологические и гормональные процессы. Если ваши усилия не дают результата, попробуйте изменить типы пищи или их комбинацию, ориентируясь на продукты с высоким содержанием клетчатки и полезных микроэлементов. Менее обработанные продукты помогают контролировать аппетит и поддерживают стабильный уровень энергии.

