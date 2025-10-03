9 самых эффективных упражнений для устойчивого похудения в любом возрасте

Похудение возможно в любом возрасте, если найти правильный подход и упражнения. Регулярная физическая активность помогает не только сбросить лишние килограммы, но и поддерживать здоровый вес в течение жизни.

Независимо от того, вы только начинаете тренироваться или уже имеете опыт, существуют упражнения, которые эффективно работают для любого возраста. Издание eatthis.com опубликовало девять лучших упражнений, которые помогут вам похудеть навсегда и укрепить тело.

По данным Национального института старения, контроль веса является критически важным для здорового старения. Поэтому важно выбирать упражнения, соответствующие вашим возможностям и стилю жизни, способствующие безопасному похудению и укреплению тела. Приведенные ниже упражнения не только помогают сжигать калории, но и улучшают тонус мышц, сердечно-сосудистое здоровье и общее самочувствие.

Каждое упражнение активирует разные группы мышц, обеспечивая комплексный подход к похудению. Кроме того, регулярные занятия повышают уровень энергии, улучшают настроение, способствуют качественному сну и укрепляют физическое и психическое здоровье, отмечает клиника Майо. Физические упражнения – это не только о потере веса, но и о здоровом образе жизни и уверенности в своем теле.

Кардио низкой интенсивности

Низкоинтенсивные кардиоупражнения, такие как быстрая ходьба или езда на велосипеде, подходят практически всем. Они повышают пульс и способствуют сжиганию калорий, не перегружая суставы. Исследования показывают, что регулярное низкоинтенсивное кардио улучшает сердечно-сосудистое здоровье, ускоряет метаболизм и помогает потере веса.

"Упражнения в умеренном темпе помогают организму эффективнее сжигать жир, а некоторые адаптации при такой интенсивности облегчают восстановление после более интенсивных тренировок", – объясняет тренер Саманта Маккинни.

Высокоинтенсивные интервалы (ВИИT)

ВИИT-тренировка включает короткие периоды интенсивной работы, за которыми следуют короткие отдыхи. Этот метод эффективен для сжигания калорий и ускорения метаболизма. По данным BMJ, любые интенсивные упражнения – спринты, прыжки или берпи – помогают быстрее сжигать жир и улучшают сердечно-сосудистую форму.

"Низкоинтенсивное кардио помогает сжигать жир, но короткие всплески максимальной активности по 30-60 секунд с последующим восстановлением в разговорном темпе тренируют организм переносить нагрузки высокой интенсивности и переходить от использования жиров к углеводам", – добавляет Маккинни.

Приседания с гантелями (трастер)

Приседания-трастер – это комплексное упражнение для всего тела. Оно сочетает классическое приседание с жимом гантелей над головой, задействуя ноги, корпус и плечи.

Чтобы выполнить упражнение: держите гантели среднего веса (например, 8-12 кг) перед плечами, напрягите корпус и опуститесь в приседания. Затем выпрямите ноги и поднимите гантели над головой, после чего вернитесь в исходное положение.

"Это движение прекрасно работает на все группы мышц, повышает пульс и помогает становиться сильнее", – говорит Маккинни.

Йога

Йога улучшает гибкость, равновесие и силу, а также помогает уменьшать стресс. Регулярные занятия поддерживают контроль веса и способствуют осознанности собственного тела.

"Йога обычно не сжигает много калорий, но она эффективно снижает уровень стресса и уровень кортизола, что важно для контроля веса", – добавляет Маккинни.

Пиклбол

Пиклбол – популярная игра с низкой нагрузкой, которая подходит для любого возраста. Она развивает сердечно-сосудистую систему, выносливость и помогает сжигать калории, а исследования показывают, что и улучшает психическое здоровье.

"Все, что позволяет активно двигаться в интересной форме, помогает придерживаться регулярных тренировок. Пиклбол – отличный вариант, ведь время на тренировке пролетает незаметно", – говорит Маккинни.

Реформер-пилатес

Этот метод использует специальный тренажер и фокусируется на силе корпуса, стабильности и общем тонусе мышц.

"Пилатес прекрасно улучшает осанку, активирует мышцы кора и укрепляет связь между нервами и мышцами. После первых занятий вы можете заметить быстрое улучшение фигуры", – объясняет Маккинни.

Тяга TRX

Используя ремни TRX, это упражнение укрепляет верхнюю часть тела и улучшает осанку.

"Ремни TRX позволяют регулировать нагрузку простым смещением позиции ног. Тренировка спины активирует большие мышечные группы, помогает контролировать уровень сахара в крови и сжигать калории", – говорит Маккинни.

Инструкция: закрепите TRX на высокой точке, держите ручки ладонями внутрь, ноги на ширине плеч, наклонитесь под углом 45° и подтянитесь к ручкам, держа тело прямым.

Становая тяга

Классическая становая тяга задействует нижнюю часть тела – ягодицы, подколенные сухожилия, квадрицепсы. Она увеличивает силу, сжигает калории и ускоряет метаболизм.

"Становая тяга – одно из самых эффективных упражнений. Оно включает пресс, ноги, спину и ягодицы, обеспечивая комплексную тренировку", – объясняет Маккинни.

Тяга гантелей в планке

Это упражнение сочетает планку и тягу одной рукой, активируя пресс, спину и косые мышцы живота.

"Подтягивая гантели по очереди, вы тренируете стабилизацию позвоночника и одновременно укрепляете косые мышцы живота", – добавляет Маккинни.

