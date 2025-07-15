9 сигналов, которые могут указывать на непереносимость глютена

Целиакия – это аутоиммунное заболевание, которое возникает вследствие непереносимости глютена – белка, содержащегося в пшенице, ржи и ячмене. Хотя эта болезнь чаще всего ассоциируется с проблемами пищеварения, ее проявления могут выходить далеко за пределы желудочно-кишечного тракта.

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От кожных высыпаний до репродуктивных нарушений и психологических расстройств – целиакия способна поражать различные системы организма. По словам eatthis.com, раннее выявление симптомов и соблюдение безглютеновой диеты помогает избежать осложнений и значительно улучшить качество жизни.

Диагностика целиакии является непростым процессом: симптомы пересекаются с другими кишечными расстройствами, такими как болезнь Крона или синдром раздраженного кишечника. Хотя для выявления целиакии используют сочетание анализов крови и биопсии тонкой кишки, специфического теста не существует.

Важно помнить: не следует просто так отказываться от глютена без подтвержденного диагноза.

"Научно не доказано, что устранение глютена из рациона приносит пользу людям без целиакии или подтвержденной чувствительности к глютену. Более того, безосновательное исключение глютена может привести к дефициту жизненно необходимых веществ", – объясняет диетолог Лорен Харрис-Пинкус.

Если подозреваете, что именно глютен вызывает у вас дискомфорт, обратите внимание на девять распространенных симптомов, которые могут свидетельствовать о его непереносимости. Но перед изменением питания обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Расстройства пищеварения

У людей с чувствительностью к глютену проблемы с желудочно-кишечным трактом могут проявляться в виде тошноты, рвоты, вздутия, газов, диареи или запоров. По словам Харрис-Пинкус, чаще всего пищеварительные нарушения наблюдаются у детей с целиакией. У взрослых чаще появляются внекишечные симптомы.

Согласно данным Академии питания и диетологии, около 80% пациентов с целиакией сталкиваются с болью и вздутием живота, до 44% – с тошнотой и рвотой, почти 80% – с диареей, а около 40% – с запорами. Если эти симптомы беспокоят вас длительное время, стоит пройти обследование.

Головная боль

На первый взгляд кажется, что желудок и голова не связаны, но при непереносимости глютена это вполне возможно.

"Целиакия может проявляться более чем 200 различными симптомами, которые охватывают как желудочно-кишечную, так и другие системы организма. Иногда люди даже не имеют выраженных симптомов, но в то же время подвергаются риску развития осложнений в будущем", – говорит Пинкус.

Иногда мигрени могут быть первым намеком на наличие целиакии. Люди с НЧГ (неспецифическая чувствительность к глютену) также часто жалуются на сильные головные боли. В исследовании, опубликованном в журнале Headache в 2013 году, сообщается, что 30% людей с целиакией и 56% с НЧГ регулярно страдали от хронической головной боли или мигрени.

Анемия

Если организм не способен переварить глютен, это может повлиять на усвоение железа, вызывая его дефицит – анемию. В результате человек может испытывать слабость, хроническую усталость и головную боль.

В 2017 году в журнале Journal of Human Nutrition описан случай пациентки с длительным дефицитом железа. Только после трехмесячного перехода на безглютеновое питание ей удалось нормализовать уровень железа. В таких случаях полезно не только уменьшить употребление глютеносодержащих продуктов, но и добавить в рацион источники железа.

Признаки недостаточного питания

Поскольку целиакия повреждает слизистую тонкого кишечника, это негативно влияет на способность организма поглощать питательные вещества. В некоторых случаях хроническое недоедание может свидетельствовать о серьезном заболевании.

"Неожиданная потеря веса без других объяснений – часто один из сигналов целиакии, обусловленный нарушением всасывания из-за аутоиммунной природы болезни", – говорит диетолог Кристин Киркпатрик.

Другие последствия дефицита питательных веществ – ослабление костей (остеопения или остеопороз) и потеря мышечной массы.

Боли в суставах и симптомы артрита

Можно удивиться, но глютен имеет непосредственную связь с суставной болью у людей с целиакией. После употребления продуктов с глютеном в организм попадают молекулы, которые могут вызвать воспалительные процессы не только в кишечнике, но и в суставах.

Согласно данным Фонда артрита, это может вызывать припухлость, боль и усиление симптомов артрита. В 2019 году исследование, опубликованное в Journal of Community Hospital Internal Medicine Perspectives, рекомендовало регулярно проверять пациентов с целиакией на наличие ревматоидного артрита.

Нарушение репродуктивной функции

Несмотря на то что связь между целиакией и бесплодием до сих пор активно изучается, медицинские наблюдения указывают на возможную причастность этого аутоиммунного заболевания к проблемам с репродуктивным здоровьем. У женщин, страдающих целиакией, нередко фиксируют нарушения менструального цикла, что может свидетельствовать о влиянии болезни на способность к зачатию.

Отдельные научные исследования, в частности опубликованное в журнале Human Reproduction, также изучают возможную связь между целиакией и эндометриозом – одной из самых распространенных причин женского бесплодия.

Психологические нарушения: тревожность и депрессия

Кроме эмоционального давления, связанного с ощущением недомогания и неопределенным диагнозом, сама чувствительность к глютену может влиять на психику. Как показало исследование 2012 года, опубликованное в журнале Psychiatry Questions, среди людей с целиакией 22% имеют определенные психологические расстройства. Этот показатель еще выше среди тех, кто чувствителен к глютену, – около 57% участников исследования сталкивались с проблемами психического здоровья.

К этим нарушениям относятся тревожные состояния, депрессия, синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), биполярное расстройство и даже шизофрения. В таких случаях устранение глютена из рациона может играть важную роль в улучшении психологического самочувствия.

Глютеновая сыпь (герпетиформный дерматит)

Высыпания на коже могут иметь разную природу, но существует особый тип, который непосредственно связан с целиакией – герпетиформный дерматит. Это состояние, иногда известное как "глютеновая сыпь", чаще встречается у мужчин, но может возникать и у обоих полов.

Сыпь характеризуется сильным зудом и появлением мелких пузырьков или язв, которые могут локализоваться в любом месте на теле. Визуально эту сыпь иногда трудно отличить от других кожных поражений, поэтому для точного диагноза обычно требуется биопсия.

По статистике, герпетиформный дерматит обнаруживают у 10-15% людей с подтвержденной целиакией.

Проблемы с зубами и полостью рта

Целиакия может влиять и на здоровье ротовой полости. Частые язвы во рту, обесцвечивание зубов, повреждение эмали – все это может быть следствием нарушения всасывания питательных веществ в тонком кишечнике.

У некоторых взрослых рецидивирующие афтозные язвы являются едва ли не единственным симптомом глютеновой непереносимости. Около 25% лиц с глютеновой чувствительностью жалуются на подобные проблемы. Можно также заметить коричневые или желтые пятна на зубах, наличие бороздок или впадин на эмали.

У детей с целиакией чаще наблюдается задержка прорезывания зубов или повышенный риск развития кариеса. Хотя некоторые повреждения, например стирание эмали, уже нельзя исправить, безглютеновая диета может остановить прогрессирование проблем и в некоторых случаях даже улучшить состояние зубов и десен.

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