9 укрепляющих упражнений, чтобы избавиться от жира под мышками

Пора избавиться от жира под мышками и достичь сильных четких мышц, которых вы хотите.

Мишель Дитто, менеджер по развитию обучения в Pure Barre, раскрыла преимущества формирования сильных внутренних мышц рук, а также показала девять лучших упражнений, чтобы избавиться от жира под мышками, пишет Eat This Not That.

Провалы на трицепс

Для провалов на трицепс вы должны сидеть, опустив руки ниже плеч, пальцы направлены вперед. Поднимите тело так, чтобы оно повисло над землей. Затем переключайтесь между сгибанием и разгибанием локтей, чтобы опустить тело вниз, а затем приподнять.

Тяга стула

Для этого упражнения вам понадобится стул или что-нибудь, за что можно легко и безопасно оторваться и удержаться. Согните оба колена так, чтобы они образовывали углы 90 градусов. Держите их над лодыжками. Убедитесь, что ваши руки и грудь выпрямлены, а плечи выровняйте с бедрами. Затем "потяните" плечи назад и вниз.

Отжим

Далее приготовьтесь к этому "проверенному" упражнению: отжиманиям. "Подумайте о вариациях в расположении рук, поскольку вы хотите сохранить свою осанку и выравнивание шеи на протяжении всего движения", - объясняет Дитто. "Подумайте об отжиме как о "планке в движении"; центр вашего тела должен оставаться напряженным в течение всего времени, а ягодичные мышцы сожмите, чтобы снять вес с поясницы!".

Изометрический жим от груди

"Сосредоточьтесь, чтобы ваша шея была длинной, а плечи опущены и подальше от ушей, не нажимая на лопатки". Для большей сложности объедините два толчка локтями друг к другу, опуская их оба вниз. Это может еще больше использовать мышцы внутренней части рук.

Супинированные грудные махи

Чтобы выполнить это упражнение, разверните и закройте обе руки ладонями вверх. По словам Дитто: "Подумайте об изометрическом сгибании бицепсов во всем и сомкните руки, думая о том, чтобы вести локтями, чтобы сохранить стабильность плеч".

Стойкая вратаря

Дальше пришло время для стойки вратаря. Согните оба локтя, чтобы образовать углы 90 градусов. Сложите запястье над локтями. Раскрывая и смыкая руки, ведите локтями и сгибайте трицепсы.

Для дополнительного вызова добавьте разгибание рук в сторону, когда вы открываете руки в сторону, чтобы дополнительно активировать плечи, бицепсы и широкие мышцы.

Латеральный охват

Начните с изогнутого локтя, держа локти у грудной клетки. Затем выпрямите обе руки в стороны, держа их на одной линии с плечами. Затем сожмите локти обратно в исходное положение у грудной клетки. Подумайте о том, чтобы поднять ладони, чтобы еще больше задействовать бицепсы.

Растяжение лент

Для этого упражнения вам понадобится эластичная лента. Вытяните руки вперед, вытянув ленту сопротивления как можно шире, удерживая ядро ​​активным и сохраняя правильную осанку.

Для дополнительного вызова сформируйте изометрическое удержание, сохраняя напряжение в повязке и мышцах настолько, насколько это возможно.

Разгибание трицепса

"С позиции бедра с плоской спиной и мягкими коленями вытяните и согните руки. Вам нужно, чтобы ваши локти были немного выше грудной клетки, чтобы эффективно задействовать трицепсы, сохраняя шею длинной и избегая округления плеч вперед (плечет аддукция)."

Не стесняйтесь поиграть с интенсивностью, немного опустив руки или выполняя это упражнение без отягощения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об упражнениях, которые помогут избавиться от объема в руках.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.