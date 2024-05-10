Как облегчить симптомы рвоты и тошноты: лекарства, еда и изменения в образе жизни
Тошнота и рвота могут ухудшить качество жизни. Однако существует определенные действия, которые могут помочь облегчить эти неприятные симптомы и улучшить самочувствие человека.
Детальнее об этом рассказал врач Крис Завос. Он отметил, что для этого нужно использовать не только лекарства, но и изменить привычки питания и образ жизни.
Лекарство во время тошноты
Лекарство является одним из главных компонентов в борьбе с тошнотой и рвотой. Противорвотные средства, такие как ондансетрон, метоклопрамид и прометазин, могут помочь подавить эти симптомы, блокируя нейромедиаторы в мозге, ответственные за рвотный рефлекс.
Ингибиторы протонной помпы и антагонисты рецепторов Н2 направлены на уменьшение выработки желудочной кислоты, что может облегчить симптомы ГЭРБ и язвенной болезни. Также антибиотики могут быть необходимы при бактериальной инфекции.
Диета
Ешьте меньшие, но более частые порции, чтобы избежать перенасыщения и раздражения желудочного тракта. Избегайте острой или жирной пищи, которые могут ухудшить состояние желудочно-кишечного тракта. Пейте достаточное количество воды в течение дня, а также потребляйте имбирь, имеющий противовоспалительные свойства и способность снизить тошноту.
Изменения в образе жизни
Изменения в образе жизни могут способствовать облегчению симптомов тошноты и рвоты. Не лежите после еды, так как это может ухудшить ГЭРБ и другие расстройства.
Стресс может усугубить симптомы желудочно-кишечных расстройств, поэтому важно его контролировать. Кроме того, курение и чрезмерное потребление алкоголя могут раздражать желудочный тракт.
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