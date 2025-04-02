Активная жизнь после 60: тренировка на полу, которая улучшит ваше самочувствие

С возрастом поддержка физической формы становится особенно важной для общего здоровья и качества жизни. Регулярная активность помогает сохранять мышечную массу, улучшает выносливость и снижает риск боли в суставах и пояснице.

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Выполнение упражнений с собственным весом является отличным способом оставаться в тонусе без необходимости в оборудовании или посещении спортзала. Эта тренировка на полу от eatthis.com станет идеальным вариантом для тех, кому за 60.

Один из оптимальных способов начать силовые тренировки – использовать собственный вес тела и тренироваться на полу. Вы можете делать эти упражнения без тренажеров и гантелей, и они подходят для любого пространства. Это отличный вариант, если вы не посещаете спортзал, но хотите начать тренировку дома и вести более активный образ жизни.

Отжимание из рук

Займите стандартную позу для отжиманий, держа плечи на одной линии с запястьями и спину ровной. Важно держать корпус напряженным, а ягодицы – сжатыми. Медленно опускайтесь на землю, пока все тело не будет на полу. Когда опуститесь, поднимите руки от пола, а затем снова опустите их, чтобы подняться вверх. Важно зажимать трицепсы и грудь в конце движения. Выполните 3-4 подхода по 5-10 повторений.

Сплит-приседания

Стартуйте в положении, когда одна нога спереди, а другая позади вас, при этом пальцы ног должны быть крепко закреплены на полу. Держите грудь приподнятым и напряженным, опускайтесь, пока колено передней ноги не коснется пола. Затем через пятую переднюю ногу вернитесь в начальную позицию. Выполните 3-4 подхода по 8-10 повторений для каждой ноги.

Боковая планка

Лягте на правую сторону, вытянув ноги, и поставьте стопы друг на друга. Подпирайтесь на правый локоть, расположенный под запястьем. Ваше плечо должно быть на одной линии с локтем и запястьем. Отрывайте тело от пола, формируя прямую линию от головы до пяток. Левую руку положите на бедро для стабильности. Задержитесь в этой позе на 20-30 секунд, затем повторите по другую сторону. Выполните 3-4 подхода.

Холл Холд

Лягте на спину, вытянув руки над головой и ноги вместе. Прижимайте поперек к полу, слегка приподнимая ноги и руки. Оставайтесь в этом положении 20-30 секунд, выполняя 3-4 подхода. Держите мышцы напряженными, не прогибая нижнюю часть спины. Если это слишком сложно, поднимайте ноги и руки повыше, пока не почувствуете, что можете удержать их на месте.

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