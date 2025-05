Активность, которая повышает артериальное давление

Высокое кровяное давление является серьезной проблемой, которая может привести к многочисленным опасным состояниям, таким как инсульт, сердечный приступ и даже преждевременная смерть. Изменить уровень кровяного давления поможет изменение образа жизни, в частности физические упражнения.

Для этого рекомендуется в неделю уделять не менее 5 часов для физической активности средней интенсивности, чтобы поддержать нормальный уровень артериального давления и улучшить здоровье сердца. В Eat This, Not That рассказали, какая тренировка может ухудшить ваше состояние и какое негативное действие способна вызвать в организме.

Полезные упражнения для снижения артериального давления

Для снижения артериального давления лучше всего подходят аэробные упражнения, такие как велоспорт, быстрая ходьба, плавание, танцы или работа в саду. Эти виды активности стимулируют работу сердца, легких и кровеносных сосудов, задействуя большие группы мышц.

Опасная интенсивность

Сверхинтенсивные упражнения, такие как спринт или тяжелая атлетика, могут быстро повысить артериальное давление и создать дополнительную нагрузку на сердце и сосуды. И хотя тяжелая атлетика может иметь долгосрочные преимущества для артериального давления, она также вызывает временное повышение давления, что может быть опасным для людей с неконтролируемой гипертонией (более 180/110 мм рт. ст.).

Рискованный выбор

Экстремальные виды спорта, такие как подводное плавание с аквалангом или прыжки с парашютом, могут быть опасными для людей с неконтролируемым артериальным давлением. А потому, перед тем, как заниматься этими активностями, обязательно проконсультируйтесь с врачом и получите медицинскую справку.

Рекомендуемая норма

Согласно исследованиям, ежедневное выполнение 30 минут физической активности средней интенсивности может снизить кровяное давление на 5-8 мм рт. ст. Вместе с тем, согласно новым данным, рекомендуется выполнять 3 минуты умеренных или интенсивных упражнений на каждый час сидения в течение дня, что дает еще большие преимущества для здоровья.

Таким образом, что если вы сидите около 7 часов в день, вам следует выполнять физические упражнения, таких как быстрая ходьба, около 21 минуты. Это может значительно улучшить ваше здоровье и даже продлить жизнь на 30%.

