Активность, которая ускоряет похудение в 60 лет: как избавиться от жира в зрелом возрасте

Избавиться от жира на животе, особенно после 60 лет - это сложный процесс. Хотя из-за замедления метаболизма и потери мышечной массы вам может быть труднее сбросить пару лишних килограммов, однако не стоит расстраиваться.

Правильная, системная и настойчивая кардиотренировка поможет ускорить процесс и достичь результатов. Что для этого нужно и почему не поздно начать изменения, рассказали в Eat This, Not That.

Будьте активными как можно раньше

После 60 лет похудеть вполне реально. Это улучшит внешний вид и поможет оставаться активными в повседневной жизни. Понимание изменений в вашем теле упрощает достижение цели, а ранняя регулярная активность и здоровые привычки обеспечат форму на долгие годы.

Никогда не поздно начать

Если вы осознали, что ваша активность недостаточна, а питание нельзя назвать здоровым - это уже важный шаг вперед. Начните с правильного питания, аэробных нагрузок и силовых тренировок дважды в неделю, а в свободные дни для ускорения потери жира, добавьте интервальные кардиотренировки (HIIT). Они эффективнее сжигают калории и активируют мышцы больше, чем обычное кардио.

Кардиотренировка, которая ускоряет потерю жира на животе

Попробуйте интервальную тренировку на велотренажере для сжигания жира. Для этого достаточно начать с 5-минутной разминки в легком темпе. Затем увеличивайте сопротивление до 8-12 и выполняйте спринт стоя в течение 30 секунд. Далее следует уменьшить сопротивление до 2-4 и двигаться спокойно 30 секунд. Повторите упражнение до 6-10 раундов.

