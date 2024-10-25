Активные прогулки улучшают работу мозга: что говорит об этом

Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, свидетельствует, что ходьба и другие умеренные физические упражнения повышают вашу креативность и стимулируют воображение. Еще одно исследование, опубликованное в APA PsycNet в 2014 г., установило связь между активностью и способностью создавать инновационные идеи.

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В новейшем исследовании, опубликованном в Journal of Alzheimer's Disease, изучали пожилых людей с когнитивными нарушениями и установили, что быстрые 30-минутные прогулки способствуют лучшему кровообращению мозга, а также улучшают память и другие когнитивные функции. Больше об этом исследовании и о том, как вы можете использовать эти знания для поддержания своей умственной активности, пишет eatthis.com.

Как старение влияет на сердце и сосуды?

Ни для кого не секрет, что с возрастом мозг теряет свою остроту. Специалисты отмечают, что немаловажную роль в этом процессе играет кровообращение: с годами сердце слабеет, а артерии становятся менее гибкими. В результате мозг получает меньше крови, что лишает его достаточного количества кислорода и питательных веществ, необходимых для эффективной работы. Чтобы улучшить здоровье мозга, важно избегать вредных продуктов.

Ходьба помогает улучшить кровообращение

Ранее проведенные исследования, в частности в Journal of Hypertension в 2013 году, показали, что пожилые люди, ведущие активный образ жизни, имеют лучшее кровообращение. Исследование выявило, что физически активные пожилые мужчины показывали более высокие результаты в когнитивных тестах.

Как быстрая ходьба помогает предотвратить ухудшение когнитивных способностей?

В новом исследовании, проведенном в Юго-Западном медицинском центре Техасского университета, приняли участие 70 мужчин и женщин в возрасте от 55 лет с когнитивными нарушениями. Им назначили разные фитнес-программы: одни занимались быстрой ходьбой, другие – упражнениями на растяжку. В течение 30-40 минут, три-пять раз в неделю, участники выполняли эти упражнения, нося при этом кардиомониторы и проходя МРТ-сканирование.

В конце исследования 48 участников регулярно выполняли аэробные упражнения (быстрая ходьба на беговой дорожке или на улице), продемонстрировали значительно лучшие результаты: их сосуды были более эластичными, а мозг получал больше крови. Также специалисты отметили положительное влияние от плавания, езды на велосипеде и бальных танцев. Те, кто занимался только растяжкой, не имели подобных результатов.

"Это важное свидетельство связи между физическими упражнениями и здоровьем мозга. Наше рандомизированное исследование впервые доказало, что физическая активность способствует лучшему кровоснабжению мозга", – отмечает профессор Ронг Чжан из Института физических упражнений и экологической медицины в Далласе.

По словам Чжана, для значительного улучшения когнитивных способностей требуется время, более 12 месяцев регулярных аэробных упражнений. Он советует добавлять больше активности в повседневную жизнь: например, парковаться дальше от места назначения или подниматься по лестнице вместо лифта.

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