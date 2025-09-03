Алкоголь и диабет: одна ошибка, которая может навредить здоровью

Диабет – это заболевание, которое требует постоянного контроля образа жизни, в частности питания и привычек. Один из самых частых вопросов, который беспокоит людей с этим диагнозом, касается употребления алкоголя и его влияния на уровень сахара в крови.

Хотя умеренные дозы иногда допускаются, есть ситуации, представляющие серьезную опасность для здоровья. Диетологи отмечают: худшей привычкой при диабете является употребление алкоголя натощак, пишет eatthis.com.

Различают два основных типа диабета – 1 и 2. При первом типе организм практически не способен вырабатывать инсулин, что непосредственно влияет на регуляцию уровня глюкозы в крови. В случае диабета 2 типа инсулин вырабатывается, однако клетки организма не реагируют на него должным образом, что приводит к развитию инсулинорезистентности и повышенного уровня сахара в крови.

Хотя большинство людей ассоциируют правильное питание и физическую активность прежде всего с профилактикой и лечением диабета 2 типа, здоровый образ жизни полезен для обеих его форм. Один из самых частых вопросов, который возникает у людей с этим заболеванием, касается алкоголя: можно ли его употреблять и в каких количествах. Специалисты отмечают, что в первую очередь нужно консультироваться с врачом, но диетологи также имеют немало рекомендаций.

"Я бы сказала, что если человек с диабетом все же решает пить, то женщинам стоит ограничиться одним напитком, а мужчинам – максимум двумя. При этом важно, чтобы эти напитки соответствовали норме одной порции алкоголя – то есть не огромный коктейль или массивный бокал. Кроме того, лучше отдавать предпочтение вариантам с минимальным содержанием сахара", – объясняет диетолог Лорен Манакер.

Однако, по словам Манакер, существует одна особенно опасная привычка – употребление алкоголя натощак.

"Когда организму необходима глюкоза для получения энергии, он использует печень, которая расщепляет собственные запасы – этот процесс называется глюконеогенез. Но алкоголь является токсином, и печень прежде всего пытается его нейтрализовать. Поэтому в момент, когда она должна заниматься поддержанием уровня сахара в крови, все силы направляются на выведение алкоголя", – говорит эксперт.

Иначе говоря, если человек с диабетом выпьет на голодный желудок, у него значительно повышается риск гипогликемии, ведь печень не сможет эффективно обеспечивать организм глюкозой.

Чтобы избежать подобной опасности, специалисты советуют всегда иметь с собой небольшой перекус. Это может быть что-то простое и удобное, что легко взять с собой в дорогу или держать в сумке на случай необходимости.

