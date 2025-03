Арахисовое масло: как этот продукт влияет на работу мозга

Миндаль и грецкие орехи давно связаны с улучшением когнитивных функций и долголетием, тогда как арахис часто вызывает сомнения, поскольку относится к бобовым и менее изученному типу орехов. Однако новое исследование от Университета Барселоны показало, что потребление арахиса или арахисового масла может значительно улучшить здоровье мозга.

Видео дня

Ученые обнаружили, что регулярное употребление этих продуктов положительно влияет на когнитивные показатели и нервную систему. Больше о результатах исследования рассказали в Eat This, Not That.

Об исследовании

Несмотря на многочисленные научные исследования о связи и пользе орехов для мозга, именно влияние арахиса остается недостаточно изученным. Чтобы восполнить этот пробел, ученые решили проверить, как продукты из арахиса влияют на память, уровень тревожности и депрессии у молодых людей в возрасте от 18 до 33 лет.

Участников поделили на три группы: одни употребляли жареный арахис, другие — арахисовое масло, а контрольная группа получала масло с подобным составом макроэлементов, но без клетчатки и фенольных соединений. Исследование продолжалось в течение шести месяцев и имело целью определить, может ли арахис положительно влиять на когнитивное здоровье.

Что обнаружили ученые

Через шесть месяцев исследование показало, что арахис и арахисовое масло в целом улучшают когнитивное здоровье. Участники, которые употребляли эти продукты, имели лучшие результаты в тестах на мгновенное запоминание, а группа с арахисовым маслом также продемонстрировала улучшение общей функции памяти.

Интересно, что снижение уровня тревожности наблюдалось только у тех, кто ел жареный арахис, тогда как все три группы, включая контрольную, отметили уменьшение симптомов депрессии. Это может свидетельствовать о дополнительных факторах, влияющих на психоэмоциональное состояние участников.

Польза для мозга

Исследователи определили, что полифенолы, присутствующие в арахисе и арахисовом масле, были ключевым фактором улучшения памяти и снижения тревожности. Эти природные соединения, которые также содержатся в темном шоколаде, яблоках, оливковом масле и красном вине, известны своей защитой от диабета, сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний.

Хотя исследование охватывало только молодых людей до 33 лет, его результаты обнадеживают для всех возрастных групп. Кроме того, дальнейшие исследования могут подтвердить дополнительные преимущества полифенолов для когнитивного здоровья.

Как добавить в рацион

Добавьте арахисовое масло в овсянку или сделайте тост с клубникой и шоколадной стружкой. Для пикантного вкуса используйте арахис в блюдах азиатской кухни, с лапшой с кунжутом и курицей. Это вкусно, полезно и поможет получить все преимущества арахиса для здоровья.

Ранее OBOZ.UA рассказал, почему для поддержания здоровья следует употреблять миндаль и грецкий орех.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.