Асаны йоги, которые могут эффективно облегчить боль в спине
Неправильная осанка, длительное сиденье и травмы – возможны причины сильной боли в спине. Когда он легок, мази, спреи и массаж могут облегчить боль.
В тяжелых случаях рекомендуется физиотерапия. Однако есть еще один способ попытаться избавиться от боли в спине. Мы подготовили для вас асаны йоги, которые помогут бороться с болезненными ощущениями.
Бхуджангасана
Бхуджангасана растягивает мышцы пресса и брюшного пресса, прорабатывая мышцы спины. Чтобы выполнить эту позу, лягте на живот, вытянув ноги. Затем потяните ладони в стороны от груди.
Затем оторвите грудную клетку от земли с помощью мышц спины и задержитесь в позе на 10 вдохов. Расслабьтесь и повторите 7-10 раз.
Балассано
Баласана снимает напряжение с поясницы, растягивая разгружающий его позвоночник и обеспечивает облегчение. Чтобы выполнить эту позу, встаньте на колени, расставив колени.
Затем положите туловище на бедра и вытяните руки перед собой. Вытяните шею вперед и положите лоб на землю. Задержитесь на 3 минуты, расслабьтесь, а затем повторите.
Адхо Мукха Сванасона
Адхо Мукха Сванасана снимает боль в спине, устраняя дисбаланс в теле и улучшая силу спины.
Чтобы выполнить эту позу, опуститесь на четвереньки, держа руки немного перед плечами. Затем поднимите колени и опустите ноги. Это должно поднять копчик к потолку. Задержитесь в таком положении на 5-10 вдохов. Расслабьтесь и повторите 5-7 раз.
Сета Бандхассана
Сету Бандхасана растягивает позвоночник, уменьшая боль в спине. Чтобы выполнить эту позу, лягте на спину, согните ноги в коленях и держите пятки у ягодиц. Руки уложите вдоль тела.
Медленно приподнимайте спину, пока бедра не станут параллельными полу. Для поддержки можете переплести руки под бедрами. Задержитесь в позе на минуту. Расслабьтесь, затем повторите.
Сочетание Марджарасаны и Битиласаны
Сочетание Марджарасаны и Битиласаны расслабляет мышцы спины. Чтобы выполнить эти позы, опуститесь на четвереньки. Затем выгните спину, подтягивая хребет вверх, чтобы принять позу кота.
Задержитесь на несколько секунд, прежде чем перейти в позу коровы, где вы опускаете живот вниз, нажимая на плечи и приподнимая голову. Повторите 10 раз для завершения комплекса.
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