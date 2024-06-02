Асаны йоги, которые могут эффективно облегчить боль в спине

Неправильная осанка, длительное сиденье и травмы – возможны причины сильной боли в спине. Когда он легок, мази, спреи и массаж могут облегчить боль.

В тяжелых случаях рекомендуется физиотерапия. Однако есть еще один способ попытаться избавиться от боли в спине. Мы подготовили для вас асаны йоги, которые помогут бороться с болезненными ощущениями.

Бхуджангасана

Бхуджангасана растягивает мышцы пресса и брюшного пресса, прорабатывая мышцы спины. Чтобы выполнить эту позу, лягте на живот, вытянув ноги. Затем потяните ладони в стороны от груди.

Затем оторвите грудную клетку от земли с помощью мышц спины и задержитесь в позе на 10 вдохов. Расслабьтесь и повторите 7-10 раз.

Балассано

Баласана снимает напряжение с поясницы, растягивая разгружающий его позвоночник и обеспечивает облегчение. Чтобы выполнить эту позу, встаньте на колени, расставив колени.

Затем положите туловище на бедра и вытяните руки перед собой. Вытяните шею вперед и положите лоб на землю. Задержитесь на 3 минуты, расслабьтесь, а затем повторите.

Адхо Мукха Сванасона

Адхо Мукха Сванасана снимает боль в спине, устраняя дисбаланс в теле и улучшая силу спины.

Чтобы выполнить эту позу, опуститесь на четвереньки, держа руки немного перед плечами. Затем поднимите колени и опустите ноги. Это должно поднять копчик к потолку. Задержитесь в таком положении на 5-10 вдохов. Расслабьтесь и повторите 5-7 раз.

Сета Бандхассана

Сету Бандхасана растягивает позвоночник, уменьшая боль в спине. Чтобы выполнить эту позу, лягте на спину, согните ноги в коленях и держите пятки у ягодиц. Руки уложите вдоль тела.

Медленно приподнимайте спину, пока бедра не станут параллельными полу. Для поддержки можете переплести руки под бедрами. Задержитесь в позе на минуту. Расслабьтесь, затем повторите.

Сочетание Марджарасаны и Битиласаны

Сочетание Марджарасаны и Битиласаны расслабляет мышцы спины. Чтобы выполнить эти позы, опуститесь на четвереньки. Затем выгните спину, подтягивая хребет вверх, чтобы принять позу кота.

Задержитесь на несколько секунд, прежде чем перейти в позу коровы, где вы опускаете живот вниз, нажимая на плечи и приподнимая голову. Повторите 10 раз для завершения комплекса.

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