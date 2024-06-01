Пять замечательных асан йоги, чтобы подтянуть пресс
Асаны йоги полезны для укрепления мышц пресса. Кроме того, сильный пресс помогает вам поддерживать и контролировать ваше тело почти во всех повседневных делах.
Но вам не обязательно ходить в спортзал, чтобы накачать пресс. Мы собрали пять асан из йоги, которые помогут вам подтянуть пресс прямо дома.
Адхо Мукха Сванасана (вне собаки мордой вниз)
Опуститесь, чтобы сформировать положение, похожее на стол, с руками и ногами, как четыре ножки стола. Затем поднимите бедра вверх, выпрямляя колени и локти. Попытайтесь сформировать телом перевернутую V-образную форму.
Держите шею вытянутой, касаясь ушами внутренней стороны рук. Задержитесь на время. Вернитесь в исходное положение. Расслабьтесь, затем повторите.
Сету Бандха Сарвангасана (вне моста)
Лягте на спину. Согните ноги в коленях и поставьте стопы на пол. Поднимите ягодицы и оторвитесь от пола. Коснитесь грудью подбородка, не опуская подбородка, поддерживая свой вес плечами, руками и ногами.
Сожмите руки и выньте их. Задержитесь на 1-2 минуты и отпустите позу. Эта поза отлично подходит для укрепления живота.
Бхуджангасана (вне кобры)
Лягте на живот. Уложите ладони под плечи. Затем поднимите туловище и голову вверх, опираясь на ладони.
Выгните шею назад и посмотрите на крышу. Нажмите на пальцы ног, прижимая их к полу. Задержитесь в таком положении на несколько секунд. Эта поза может помочь укрепить всю спину и плечи.
Кумбхакасана (вне доски)
Встаньте на колени, положив руки на бедра. Затем наклонитесь вперед и положите руки на пол. Поднимите ягодицы вверх, держа колени на полу.
Отведите ноги назад и поднимите колени вверх так, чтобы голова, туловище, спина и ноги образовали одну прямую линию. Руки не сгибайте. Задержитесь на время. Расслабьтесь и повторите.
Ардха Пурвоттанасана (перевернутая вне стола)
Чтобы выполнить эту позу, сядьте на пол, согните ноги в коленях и поставьте ступни на пол. Положите руки за спину. Теперь поднимите верхнюю часть тела, держа шею и колени на прямой линии, а подбородок направлен вверх.
Задержитесь в таком положении на 20-30 секунд. Расслабьтесь и повторите. Эта поза поможет укрепить плечи, запястья, руки и ноги.
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