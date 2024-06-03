Асаны йоги, которые полезны для наращивания мышц

Самый распространенный способ нарастить мышцы – поднимать вес и проводить многочасовые интенсивные тренировки. Однако это не единственный вариант.

Йога, которая эффективна для контроля веса, управления стрессом, также может помочь вам в этом. Ведь многие асаны йоги основаны на принципе поднятия тяжести тела. Мы подготовили для вас некоторые из этих поз.

Бхуджангасана

Лягте на грудь, слегка расставив ноги и касаясь пальцами ног пола. Руки держите близко друг к другу.

Затем плотно уложите ладони под плечи, сделайте глубокий вдох и оторвите голову, грудь и поясницу от пола. Посмотрите на потолок. Задержитесь на 15-30 секунд и дышите нормально. Расслабьтесь и повторите еще 10 раз.

Триконасана

Встаньте прямо, широко расставив ноги. Поверните правую ногу на 90 градусов, а левую примерно на 15 градусов внутрь. Вдохните и поднимите руки в стороны, параллельно полу, ладонями вниз.

Выдохните и наклонитесь вниз, касаясь правой рукой тыльной стороны стопы, а левую руку вытяните вверх так, чтобы обе руки были на одной прямой линии.

Сета Бандхассана

Для выполнения этой позы лягте на спину, согните ноги в коленях и держите пятки у ягодиц. Руки держите вдоль тела.

Медленно приподнимайте спину, пока бедра не станут параллельными полу. Держите ступни крепко на земле. Для поддержки можете переплести руки под бедрами. Удерживайте позу в течение одной минуты. Расслабьтесь и повторите.

Кумбхакассона

Встаньте на колени, положив руки на бедра. Затем наклонитесь вперед и уложите руки на пол. Поднимите ягодицы, держа колени на полу.

Отведите ноги назад и поднимите колени так, чтобы голова, туловище, спина и ноги образовали одну прямую линию. Руки не сгибайте. Задержитесь на время. Затем расслабьтесь и повторите.

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