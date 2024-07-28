Бег и забота об экологии: что известно о плогинг-тренировке

Если вы еще не попробовали популярный во всем мире "плогинг", то сейчас самое лучшее время. Эта тренировка сочетает бег трусцой с уборкой мусора.

Города, предприятия, группы и сообщества по всему миру поддерживают логинг, организуя благотворительные мероприятия и сбор средств. Плогинг – это отличный способ помочь окружающей среде, одновременно улучшая собственное здоровье.

Подобные инициативы можно найти во всем мире. В Италии недавно завершили масштабную акцию плогинга в городах Вальдоббьядене, Порденоне и Кальяри, демонстрируя единство и заботу об окружающей среде. В Дели, Индия, официальные лица рассматривают возможность ввести плогинг как часть программы "Чистая Индия".

Чтобы начать собственный логинг, следует придерживаться некоторых советов. Если вы не знаете, с чего начать, выберите место, которое всегда хотели посетить, и организуйте прогулку или пробежку с друзьями или семьей. Получите вдохновение от Дэвида Папино из Ванкувера, который документирует свое путешествие по социальным сетям, или от Линдси Бак из Англии, которая еженедельно собирает мусор на своих прогулках и велосипедных поездках.

Свяжитесь со своим городом или местными сообществами, чтобы узнать, есть ли у вас группы плагинга. Если вблизи отсутствуют такие группы, рассмотрите возможность создания собственного сообщества.

Вам не обязательно бегать или участвовать в специальных мероприятиях, чтобы начать логинг. Эту активность легко включить в ваши привычные тренировки. Независимо от того, идете ли вы, бегаете трусцой или бежите, важно убирать мусор во время физической активности. Все, что вам нужно для начала, это мусорный мешок, перчатки и хорошие кроссовки.

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