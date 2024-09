Белки, жиры и углеводы: лучшая диета, подтягивающая тело

Большинство людей хотели бы иметь стройное и подтянутое тело, которое обеспечивает не только красивый вид, но и придает силы, лучшую плотность костей и более быстрый метаболизм. Чтобы достичь этого, не обязательно придерживаться строгих диет или употреблять дорогие коктейли.

Вы можете улучшить свою форму без строгих ограничений, меняя питание, выбирая питательные и полезные продукты. Какая диета или принцип здорового питания поможет приблизить желаемый результат, улучшающий жизнь, рассказали в Eat This, Not That.

Рацион с высоким содержанием белка, умеренными здоровыми жирами и сложными углеводами, будь то палео-диета, питание бодибилдеров или просто индивидуальный план питания является наиболее эффективным вариантом для похудения и улучшения здоровья. Как именно совместить эти макроэлементы - зависит только от вас.

В частности, для наращивания мышц потребляйте белок на уровне 1,6-3,1 грамма на килограмм веса тела, что обеспечит 20-35% ваших ежедневных калорий. Это больше, чем рекомендуемые 0,8 грамма на килограмм для основного здоровья.

Включайте в рацион нежирное мясо, курицу, индейку, рыбу, яйца и соевые продукты, поскольку такой подход поможет достичь лучших результатов в увеличении мышечной массы. Но помните, что жиры не являются вашими врагами.

Согласно исследованию, включение 15-30% калорий из жиров в вашей диете может быть полезным. Старайтесь выбирать мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, которые положительно влияют на сердце и снижают воспаление. Для этого сосредоточьтесь на авокадо, орехах, семенах, жирной рыбе и оливковом масле.

Когда вы определите потребности в белках и жирах - позаботьтесь об углеводах, поскольку они могут заполнить остаток рациона. Выбирайте сложные углеводы из цельных зерен, фасоли, бобовых, фруктов и овощей вместо рафинированных продуктов, таких как белый хлеб и сладости. Это поможет вам не переедать и поддерживать сытость.

Помните, что для достижения результатов важно сочетать диету с физическими упражнениями. Только так вы сможете достичь стройного тела и отличного самочувствия.

