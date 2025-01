Безопасный и полезный кофе: как приготовить напиток, который не вредит здоровью

Существует много способов приготовления кофе, но самым здоровым вариантом остается кофе без сахара. При этом, способ заваривания не столь важен, поскольку главное - умеренно употреблять кофеин.

Видео дня

Если вы пьете до 400 мг кофеина в день, что эквивалентно 4 чашкам кофе, это может быть полезным для здоровья. Подробно о преимуществах и методах приготовления кофе, рассказали в Eat This, Not That.

Кофе может не только бодрить, но и способствовать похудению, улучшению когнитивных функций и даже увеличению продолжительности жизни. Однако его польза может быть нивелирована, если вы добавляете слишком много сахара или калорийных добавок.

Чтобы сохранить полезные свойства кофе, лучше приготовить его дома, выбирая низкокалорийные добавки, например, заменить сливки на нежирное молоко или ограничить количество сиропов. Такой подход позволит наслаждаться вкусом кофе без лишних калорий.

Для здорового и вкусного подслащивания напитка, выбирайте коровье или несладкое растительное молоко вместо сливок. Кроме того, добавляйте корицу вместо сахара, поскольку эта специя может служить полезным подсластителем.

Также отличным вариантом является добавление белкового порошка. Это не только придает кофе сладости без лишних углеводов, но и помогает ускорить метаболизм и оставаться сытым до обеда

Вместо привычных сливок, попробуйте добавить в кофе миндальное молоко со щепоткой корицы. Такая комбинация не только вкусная, но и полезная, помогая избежать лишних калорий и искусственных добавок.

Ранее OBOZ.UA рассказал о кофе, который эффективно сжигает жир.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.