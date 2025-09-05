Битва масел – оливковое против кокосового: какое из них полезнее

Жиры давно вызывают споры среди ученых и сторонников здорового питания. Одни считают их главным врагом стройной фигуры, другие же отмечают их важность для работы сердца, мозга и всего организма.

Особое внимание сегодня привлекают два масла – оливковое и кокосовое, которые часто сравнивают между собой. Но какое из них принесет больше пользы здоровью и стоит ли отдавать предпочтение только одному? Ответ знает eatthis.com.

На что обращать внимание при выборе масла?

Чтобы оценить пользу того или иного масла, нужно учесть несколько ключевых моментов:

Соотношение насыщенных и ненасыщенных жиров. Чем больше ненасыщенных жиров, тем полезнее продукт для сердца и сосудов, а также ниже риск повышения холестерина.

Чем больше ненасыщенных жиров, тем полезнее продукт для сердца и сосудов, а также ниже риск повышения холестерина. Температура приготовления. Каждое масло имеет собственную "точку дымления". Когда ее превысить, вкус портится, питательные вещества разрушаются, а образуются вредные свободные радикалы.

Каждое масло имеет собственную "точку дымления". Когда ее превысить, вкус портится, питательные вещества разрушаются, а образуются вредные свободные радикалы. Дополнительные преимущества. Например, наличие противовоспалительных или антимикробных свойств.

Чем полезно оливковое масло?

Оливковое масло на 86% состоит из ненасыщенных жиров и лишь на 14% из насыщенных. Благодаря этому оно считается одним из самых здоровых источников жиров.

Мононенасыщенные жиры. Основной компонент – олеиновая кислота, которая, по данным исследования Current Pharmaceutical Biotechnology, может иметь противораковый эффект.

Полиненасыщенные жиры. Среди них особенно ценны Омега-3 и Омега-6, которые организм не может вырабатывать самостоятельно, поэтому их нужно получать из пищи. Омега-3 защищает сердце, улучшает работу мозга и развитие нервной системы. В оливковом масле содержится около 1% Омега-3 и 9% Омега-6.

Стоит помнить, что любое масло – это калорийный продукт: примерно 120 ккал в каждой столовой ложке (15 мл). Хотя жиры действительно обеспечивают длительное ощущение сытости, жидкие масла не такие питательные, как твердые продукты – например, сами оливки.

Оливковое масло прекрасно подходит для салатных заправок, соусов, легкого обжаривания на слабом или среднем огне. Однако для жарки на высоких температурах его использовать нежелательно.

Что известно о кокосовом масле?

В отличие от оливкового, кокосовое масло почти полностью состоит из насыщенных жиров – около 92%. Ранее считалось, что это повышает риск сердечно-сосудистых болезней. Однако современные исследования указывают, что влияние насыщенных жиров может быть менее вредным, чем думали ранее.

Интересно, что жиры, которые содержатся в кокосовом масле, обладают антимикробными свойствами – они способны бороться с бактериями и другими патогенами. Кроме того, есть данные, что этот продукт может стимулировать процесс сжигания калорий.

Кокосовое масло имеет высокую точку дымления, поэтому его удобно использовать для жарки и запекания. В то же время в холодных блюдах оно не всегда уместно, ведь при комнатной температуре затвердевает и плохо сочетается с заправками или маринадами.

Сравнение и выводы

Оба продукта имеют ценность, но и определенные ограничения. Оливковое масло – это источник ненасыщенных жиров и Омега-кислот, которые поддерживают здоровье сердца и мозга. Кокосовое – богато насыщенными жирами, однако может проявлять антимикробные свойства и помогать организму расходовать больше энергии.

Вывод прост: лучшая стратегия – это разнообразие. Используйте и оливковое, и кокосовое масло, но делайте это в меру, сочетая их с другими источниками жиров в рационе.

