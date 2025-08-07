Это масло незаметно портит вашу талию: в чем его настоящая опасность

Масло – привычный ингредиент ежедневного рациона, но не все его виды одинаково безопасны для здоровья. Некоторые из них могут незаметно способствовать накоплению жира, особенно в области живота.

Одно популярное кулинарное масло, которое часто считают нейтральным, на самом деле способно провоцировать ожирение и нарушение обмена веществ. Издание eatthis.com рассказывает, какое именно масло стоит употреблять с осторожностью и чем его лучше заменить.

Наибольшее беспокойство вызывает соевое масло: на первый взгляд – обычный продукт, но на самом деле – настоящий враг стройной фигуры. Как выяснили ученые, его регулярное употребление может провоцировать значительное увеличение массы тела – по крайней мере, на примере лабораторных исследований на животных.

Еще в 2015 году ученые из Калифорнийского университета провели эксперимент, в котором мышей разделили на четыре группы. Все животные получали одинаковое количество калорий – рацион состоял на 40% из жиров. Две группы кормили пищей, обогащенной кокосовым маслом – источником насыщенных жиров, и одной из них дополнительно давали фруктозу. Другие две группы потребляли блюда с высоким содержанием соевого масла в дозе, эквивалентной типичному рациону американца. Одна из этих групп также получала фруктозу.

Результаты оказались впечатляющими: мыши, которые потребляли соевое масло, набрали на 25% больше веса, чем те, что ели кокосовое, и на 12% больше – по сравнению с мышами, которые вместе с кокосовым или соевым маслом получали фруктозу. Более того — у животных из рациона на соевом масле накапливалось больше жира, а также фиксировалась более высокая вероятность развития диабета.

Вывод был очевиден: тип потребляемого жира напрямую влияет на набор веса, и именно соевое масло оказалось худшим вариантом.

Ученые предположили, что причиной негативного влияния является чрезмерное количество омега-6 жирных кислот, а особенно линолевая кислота, которая составляет около 55% состава соевого масла. Несмотря на то, что эти кислоты нужны для нормального функционирования организма, их избыток может вызывать чрезмерный аппетит и снижать скорость сжигания жира, что ведёт к постепенному увеличению массы тела.

В 2017 году еще одно исследование, опубликованное в Nature Scientific Reports, подтвердило эту теорию. Согласно его результатам, даже генетически модифицированное соевое масло с более низким содержанием линолевой кислоты вызывает меньше ожирения и инсулинорезистентности по сравнению с классическим, однако и оно не лишено негативного влияния. В частности, такое масло все равно способствует развитию диабета и жировой дистрофии печени.

Ключевым фактором снова выступает омега-6. Эта жирная кислота имеет свойство провоцировать воспалительные процессы в организме. В небольших количествах воспаление является частью нормального иммунного ответа, однако в хронической форме оно способно вызвать не только чрезмерную усталость и проблемы с пищеварением или кожей, но и повысить риск серьезных заболеваний – таких как диабет, депрессия или рак.

Что же делать, чтобы избежать вреда?

Учитывая то, что большинство людей употребляют слишком много продуктов, богатых растительным маслом, и имеют нарушенный баланс между омега-6 и омега-3, эксперты советуют уменьшить потребление масел с высоким содержанием омега-6.

Лучше всего – чередовать различные источники жиров, не останавливаясь на одном варианте. Во время готовки, приготовления соусов или заправок для салатов используйте комбинированно разные типы масел. Например, вместо постоянного использования соевого масла, выбирайте более полезные альтернативы: оливковое масло экстра-класса, авокадовое, кокосовое, масло из канолы или натуральное сливочное масло, полученное из молока коров, которых кормят травой.

