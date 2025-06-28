Использование оливкового масла в кулинарии снижает риск преждевременной смерти: новое исследование

Оливковое масло давно считается символом здорового питания, но новое исследование еще раз подтвердило его пользу для долголетия. Оказалось, что регулярное потребление этого продукта может существенно снизить риск смертности от ряда серьезных заболеваний.

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Ученые проанализировали данные более 92 тысяч человек и пришли к убедительным выводам. О том, как именно оливковое масло влияет на наше здоровье, рассказывает eatthis.com.

В течение 28 лет ученые наблюдали за этими людьми и зафиксировали связь между регулярным употреблением оливкового масла (минимум пол столовой ложки в день, то есть примерно 7 граммов) и более низким риском смерти по любым причинам. Те, кто постоянно употреблял этот продукт, имели лучшие показатели выживания, чем те, кто почти его не потреблял.

Кроме того, исследователи оценили влияние замены менее полезных жиров, таких как маргарин, сливочное масло, майонез и другие молочные жиры, на оливковое масло. Вывод был однозначным: у тех, кто заменял эти продукты на оливковое масло, риск смертности уменьшался.

Результаты поразительны:

вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снижалась на 19%,

от онкологии – на 17%,

от нейродегенеративных болезней – на 29%,

от проблем с дыхательной системой – на 18%.

Эти данные не стали неожиданностью для научного сообщества. Уже давно известно, что оливковое масло положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, уменьшает риск инсульта, способствует профилактике ревматоидного артрита, диабета и даже помогает сохранять плотность костной ткани у женщин.

В отличие от кулинарных жиров, богатых насыщенными жирами, оливковое масло содержит полезные ненасыщенные жиры, которые помогают снизить уровень "плохого" холестерина и уменьшить воспалительные процессы в организме.

Этот продукт – неотъемлемая часть средиземноморского типа питания, который считается одним из самых здоровых в мире. Именно такого рациона придерживаются жители Средиземноморья – региона, известного большим количеством долгожителей, которые пересекли 100-летний рубеж. По данным другого исследования, опубликованного в журнале Foods, оливковое масло также способствует активному и здоровому старению людей старше 70 лет.

Все это лишь подтверждает: регулярное потребление оливкового масла – это простой, но действенный способ улучшить состояние здоровья и уменьшить риск развития многих опасных болезней.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как оливковое масло влияет на похудение.

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