Секрет оливкового масла: как суперфуд может влиять на фигуру

Оливковое масло считается одним из самых полезных продуктов для сердца и общего здоровья. Оно содержит ценные жиры, которые положительно влияют на уровень холестерина и снижают риск хронических заболеваний.

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Однако даже самый полезный ингредиент может иметь нежелательные последствия, если его использовать неправильно. Издание eatthis.com рассказывает о главной ошибке при приготовлении пищи с оливковым маслом, которая может незаметно навредить вашему здоровью и фигуре.

Почему важно контролировать количество?

Сколько раз вы готовили ужин – например, пасту или что-то жареное – и щедро поливали сковородку оливковым маслом прямо из бутылки, не измеряя количество? Такое использование кажется удобным, но в результате вы можете незаметно потреблять избыток калорий.

Одна столовая ложка (примерно 15 мл) оливкового масла содержит около 120 калорий. А если вы готовите объемное блюдо, например, жареное мясо или овощи в большом количестве, калорийность блюда стремительно возрастает из-за количества добавленного масла.

Безусловно, приготовление пищи с оливковым маслом полезно для организма. Но если не контролировать объем, как и с любым другим "здоровым" жиром, вы рискуете потреблять больше калорий, чем планировали, что может свести на нет ваши усилия в снижении веса.

Как уменьшить количество потребляемого масла?

Один из самых простых способов – перейти на спрей-форму. Сбрызгивая мясо или овощи вместо того, чтобы наливать масло, вы сможете значительно уменьшить количество жира в блюде.

В продуктовых магазинах легко найти готовые бутылки оливкового масла в спрее. Но если вы заботитесь об окружающей среде и хотите сократить количество мусора, отличным вариантом станет многоразовый флакон для распыления масла.

В некоторых рецептах, конечно, указано необходимость добавить определенное количество оливкового масла на сковородку. Это нормально. Однако, вместо того, чтобы просто наливать, лучше воспользуйтесь мерной ложкой – так вы точно будете знать, сколько калорий добавляете в блюдо. Это позволит наслаждаться любимой едой без лишней калорийной нагрузки.

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