Богатые кальцием немолочные продукты: разнообразьте свой рацион

Кальций – жизненно важный минерал для поддержания крепких костей, и хотя молочные продукты часто являются его основным источником, альтернативы также предлагают его поразительное количество. Это особенно важно для людей с непереносимостью лактозы или придерживающихся веганского образа жизни.

News Bytes рассказал о немолочных продуктах, богатых кальцием, демонстрируя разнообразные источники, которые могут стать альтернативой.

Темная листовая зелень

Темная листовая зелень, как салат обыкновенная и пекинская капуста, является источником питательных веществ, наполненных необходимыми витаминами и минералами. Они являются отличным немолочным источником кальция, легко удовлетворяя суточную потребность в нем с помощью одной-двух порций. Добавление их в свой рацион не только способствует крепкому здоровью костей, но и разнообразит питание.

Обогащенное растительное молоко

Растительные альтернативы молока, такие как миндальное, соевое и овсяное молоко, могут конкурировать или даже превосходить уровень кальция, содержащийся в коровьем молоке. Кроме поразительной питательной ценности, эти продукты имеют кремообразную текстуру и разнообразные вкусы, чтобы удовлетворить различные диетические предпочтения. Изучение вариантов этой категории обеспечит достаточное потребление кальция.

Соевые продукты

Соевые продукты, такие как тофу и темпе, не только богаты белоком, но и имеют значительное содержание кальция. Их универсальность делает их ценным дополнением к любой диете, обеспечивая необходимые питательные вещества и существенно удовлетворяя суточную потребность в кальции. Включение соевых продуктов в ваши блюда – это тонкий и вкусный подход к увеличению потребления кальция.

Семена и орехи

Семена и орехи скрывают в себе казну кальция. Семена чиа, миндаль и кунжут являются мощными источниками кальция, а также содержат ряд других важных питательных веществ. Добавление их к блюдам, закускам или смузи – это вкусная стратегия, позволяющая без особого труда повысить уровень потребления кальция.

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