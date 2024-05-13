Страдаете от нехватки кальция? Эти 4 продукта питания ликвидируют его дефицит
Кальций играет важную роль в жизнедеятельности организма. Он необходим для роста и прочности костей, нормальной работы мышц, сердца, нервной проводимости. Соответственно нехватка этого элемента может стать причиной серьезных проблем со здоровьем.
В этой статье OBOZ.UA расскажет, что нужно есть, чтобы избавиться от дефицита кальция.
Молочные продукты
Молочные продукты – основной источник кальция.
Чтобы обеспечить хорошее усвоение этого минерала, включайте их в свой рацион творчески. Например, добавьте сыр в яблочные ломтики и запеките, чтобы получить теплый перекус.
Можно также пить смузи на основе молока или готовить блюда с использованием молока, сыра или йогурта.
Брокколи и листовая зелень
Молочные продукты – не единственный источник кальция. Есть много зеленых овощей, содержащих его.
Например, в 1/2 чашки вареной брокколи находится около 20 миллиграммов кальция, а одна порция приготовленной на пару капусты может дать почти 100 миллиграммов.
Другие богатые источники кальция – листовая капуста, ревень, руккола, кресс-салат.
Семена чиа, кунжута и сельдерея
В семенах много питательных веществ, в том числе и кальция.
Например, одна столовая ложка семян мака содержит 126 миллиграммов этого минерала. Его также много в кунжуте, сельдерее и чиа.
Обогащенные продукты
Фруктовые соки, пшеничная и кукурузная мука, овсяные хлопья, – богаты кальцием.
Кроме того, хлеб, тортильи, крекеры и выпечка, состоят из обогащенной муки и кукурузной муки и также могут считаться источником этого элемента.
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