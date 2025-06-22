Бокал вина, который дарит годы: как один напиток ежедневно может продлить жизнь

Мало кто задумывается о продолжительности жизни ежедневно, ведь эта тема часто кажется слишком серьезной или даже тревожной. Но на самом деле существуют простые и доступные способы повлиять на собственное долголетие.

Видео дня

Один из таких методов – ежедневное употребление напитка, который имеет научно подтвержденные преимущества для здоровья. По словам eatthis.com, этот напиток не только приятный на вкус, но и способен значительно улучшить качество жизни с возрастом.

Речь идет о красном вине. Да, именно оно! Ежедневное потребление красного вина способно продлить вашу жизнь и улучшить ее качество в зрелом возрасте.

Главное – чтобы это было именно красное вино, а не белое или розовое. Причина – в содержании флавоноидов, мощных антиоксидантов, активно влияющих на продолжительность жизни.

Ученые пришли к выводу: люди, которые регулярно потребляли продукты с высоким содержанием флавоноидов, имели более низкий риск преждевременной смерти, чем те, кто пренебрегал ими. Результаты были опубликованы в British Journal of Nutrition, и самая сильная корреляция среди всех продуктов прослеживалась именно с красным вином.

Кстати, если вы не употребляете алкоголь, это не причина начинать. Исследования также указывают на подобную пользу от ежедневного употребления чая, который также содержит антиоксиданты, хотя его влияние на долголетие несколько слабее, чем у вина.

Связь между красным вином и долголетием также давно известна в контексте средиземноморской диеты – пищевой модели, активно поддерживающей здоровье. Она предусматривает большое количество овощей, фруктов, рыбы, бобовых, орехов, оливкового масла и ограниченное потребление мяса и молочных продуктов. И главное – умеренное употребление алкоголя, в частности красного вина, во время приемов пищи.

Обзор исследований этой диеты показал, что она уменьшает риски сердечных приступов, инсультов, сердечной недостаточности, смертности в целом и даже некоторых видов рака, в частности рака молочной железы. Также оно способствует сохранению когнитивных функций.

Сколько вина стоит пить, чтобы это дало результат?

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Diseases, оптимальное количество – от одного до двух бокалов в день, что примерно соответствует 150-300 мл. Но важно – при условии соблюдения здорового рациона, например средиземноморской диеты. Такая умеренность может помочь уменьшить риски развития сердечно-сосудистых болезней, метаболического синдрома, депрессии, некоторых видов рака, а также замедлить возрастное ухудшение умственной деятельности.

Более того, регулярное употребление бокала вина может поддерживать ясность ума в пожилом возрасте.

В исследовании 2020 года, результаты которого опубликованы в JAMA Network Open, ученые протестировали около 20 000 людей среднего возраста по трем критериям: когнитивное состояние, память и словарный запас. Участников разделили на две группы: те, кто никогда не пил, и те, кто употреблял алкоголь в низких или умеренных дозах (не более 8 напитков в неделю для женщин, что эквивалентно около 6,4 л красного вина в месяц).

В результате оказалось, что те, кто употреблял небольшое количество алкоголя, демонстрировали лучшие результаты во всех когнитивных тестах, чем те, кто совсем не пил. А также у них было значительно медленнее снижение умственной деятельности с возрастом.

Итак, будь то вы просто завершили напряженный день или устроили ужин перед телевизором, бокал красного вина может стать не только приятным ритуалом, но и способом улучшить самочувствие и, возможно, продлить жизнь.

Однако важно помнить: подобного эффекта нельзя ожидать от других алкогольных напитков. Не все они обладают теми же полезными свойствами.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как вино влияет на работу кишечника.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.