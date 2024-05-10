Боксерские упражнения, которые можно легко включить в распорядок дня
Тренировки по боксу задействуют разные мышцы вашего тела и включают серию движений, которые помогают укрепить и закалить ваше тело. Тренировка может включать или не включать боксерскую грушу.
Тренировки по боксу можно добавить в любую фитнес-программу. Мы перечислили некоторые упражнения для начинающих, которые легко выполнять дома.
Альпинист тренирует пресс, ноги и плечи
Начните в упоре лежа на доске руки прямо под плечами. Полностью вытяните ноги и держите спину параллельно земле.
Теперь быстро подтяните одно колено к груди на выдохе. Поменяйте его с другим колено и повторите 10-15 раз. Альпинизм нацелен на тело, ноги и плечи и эффективно сжигает калории.
Ушибы ногами в приседании прорабатывают мышцы, которые используются для выполнения ударов.
Встаньте, поставив ноги немного шире бедер, и присядьте на корточки. Теперь, когда вы подниметесь, выбросьте одну ногу и проделайте прямой удар ногой в воздух.
Снова присядьте и сделайте то же самое с противоположной ногой. Выдохните, когда находитесь в положении приседа, и вдохните, когда встаете. Повторите 10-15 раз или в соответствии с уровнем комфорта.
Удары руками в положении сидя направлены на живот, спину и плечи
Лягте на коврик, согните ноги в коленях и плотно поставьте ступни на землю. Теперь поднимите кулаки на уровне лица и выполните приседания или сгибание живота.
В конце приседания сделайте по удару каждой рукой и вернитесь в положение лежа. Сделайте это 10-15 раз или в соответствии с уровнем комфорта.
Выполняйте боксерские скручивания, чтобы иметь отличный пресс
Сядьте на коврик и зафиксируйте ноги в лодыжках. Теперь поднимите ноги примерно на пять сантиметров от земли и прогнитесь назад, привлекая основные мышцы.
Далее бросайте поочередно крючья обеими руками, одновременно выполняя вращательные движения. Это поможет подтянуть мышцы живота. Постепенно привыкая к тренировке, поднимайте ноги все выше и выше.
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