Боксерские упражнения, которые можно легко включить в распорядок дня

Тренировки по боксу задействуют разные мышцы вашего тела и включают серию движений, которые помогают укрепить и закалить ваше тело. Тренировка может включать или не включать боксерскую грушу.

Тренировки по боксу можно добавить в любую фитнес-программу. Мы перечислили некоторые упражнения для начинающих, которые легко выполнять дома.

Альпинист тренирует пресс, ноги и плечи

Начните в упоре лежа на доске руки прямо под плечами. Полностью вытяните ноги и держите спину параллельно земле.

Теперь быстро подтяните одно колено к груди на выдохе. Поменяйте его с другим колено и повторите 10-15 раз. Альпинизм нацелен на тело, ноги и плечи и эффективно сжигает калории.

Ушибы ногами в приседании прорабатывают мышцы, которые используются для выполнения ударов.

Встаньте, поставив ноги немного шире бедер, и присядьте на корточки. Теперь, когда вы подниметесь, выбросьте одну ногу и проделайте прямой удар ногой в воздух.

Снова присядьте и сделайте то же самое с противоположной ногой. Выдохните, когда находитесь в положении приседа, и вдохните, когда встаете. Повторите 10-15 раз или в соответствии с уровнем комфорта.

Удары руками в положении сидя направлены на живот, спину и плечи

Лягте на коврик, согните ноги в коленях и плотно поставьте ступни на землю. Теперь поднимите кулаки на уровне лица и выполните приседания или сгибание живота.

В конце приседания сделайте по удару каждой рукой и вернитесь в положение лежа. Сделайте это 10-15 раз или в соответствии с уровнем комфорта.

Выполняйте боксерские скручивания, чтобы иметь отличный пресс

Сядьте на коврик и зафиксируйте ноги в лодыжках. Теперь поднимите ноги примерно на пять сантиметров от земли и прогнитесь назад, привлекая основные мышцы.

Далее бросайте поочередно крючья обеими руками, одновременно выполняя вращательные движения. Это поможет подтянуть мышцы живота. Постепенно привыкая к тренировке, поднимайте ноги все выше и выше.

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