Больше чем свежее дыхание: неожиданные преимущества жевательной резинки

Жевательная резинка кажется мелочью, которая не имеет существенного влияния на здоровье. Большинство людей воспринимают ее только как способ освежить дыхание или избавиться от навязчивого желания что-то пожевать.

В то же время научные данные и мнение специалистов свидетельствуют, что этот привычный продукт может иметь значительно более широкий спектр действия. О неожиданном влиянии жевательной резинки на организм рассказала eatthis.com диетолог Лорен Манакер

Меньший риск появления кариеса

Большинство обычных жевательных резинок содержат сахар, однако бессахарные варианты могут положительно влиять на здоровье зубов.

"Есть исследования, которые показывают, что жевание жвачки без сахара после еды может снизить вероятность развития кариеса", – отмечает Манакер.

Она объясняет, что во время жевания активнее вырабатывается слюна, которая помогает смывать бактерии, а также насыщает зубы кальцием, способствуя их укреплению.

Снижение частоты ушных инфекций

Особенно полезной жевательная резинка может быть для детей, которые часто сталкиваются с отитами.

"Жвачка с ксилитом может уменьшить риск развития ушных инфекций у детей, склонных к этому заболеванию", – говорит диетолог.

Ксилит – это природный сахарный спирт, содержащийся во фруктах и овощах. Его часто используют как заменитель сахара в безсахарных сладостях. Это вещество способно подавлять рост бактерий, которые вызывают как кариес, так и некоторые инфекции уха.

Поддержка работы кишечника после операций

Жевательная резинка может влиять не только на рот и зубы, но и на пищеварительную систему. По словам Манакер, после хирургических вмешательств, в частности операций на желудочно-кишечном тракте или кесарева сечения, жевание бессахарной резинки несколько раз в день может способствовать более быстрому восстановлению кишечной моторики.

"Функция кишечника часто нормализуется быстрее, если после операции пациент регулярно жует жвачку без сахара", – объясняет она.

Меньшая тяга к сладкому

Для тех, кто постоянно хочет сладостей – после еды или между приемами пищи – жевательная резинка может стать простым решением.

"Некоторые научные данные свидетельствуют, что жевание резинки помогает уменьшить желание съесть что-то сладкое и может подавлять аппетит", – говорит Манакер.

По ее словам, это может помочь людям лучше контролировать пищевое поведение и, наконец, вес.

