Боремся со вздутием живота домашними методами: как облегчить тяжесть в организме

Употребление большого количества пищи в течение короткого промежутка времени может привести к ряду проблем с пищеварением. Это особенно актуально в период празднований или отдыха по системе all inclusive, когда одна за другой трапезы разные и достаточно жирные.

Кроме специальных медицинских средств, снимающих дискомфорт, можно избавиться от вздутия в домашних условиях. OBOZ.UA расскажет о народных методах.

Вода с имбирем и корицей

Этот освежающий напиток помогает против вздутия живота благодаря противовоспалительным свойствам имбиря и корицы, которые к тому же улучшают пищеварение. Вода с этими компонентами способствует выведению токсинов и предотвращает запоры.

Фрукты

Полезные кислоты, содержащиеся в кислых фруктах, помогут детоксицировать организм. Во время застолья целесообразно положить на тарелку несколько кусочков, чтобы сбалансировать рацион.

Вода из семян фенхеля

Фенхель борется со вздутием живота благодаря противовоспалительным свойствам, уменьшающим раздражение в теле. Он также улучшает пищеварение и расслабляет кишечник, чтобы уменьшить газообразование. Запарьте 1 чайную ложку семян фенхеля в горячей воде, процедите и доведите до комфортной температуры.

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