Быстрое похудение: упражнения, наиболее эффективно сжигающие жир на животе

Каждый вид спорта – это эффективный способ сжечь калории и снизить количество жира в организме. Но если больше вас беспокоит жир на животе, стоит отдать предпочтение силовым тренировкам.

Силовые тренировки чрезвычайно эффективны для изменения вашего тела. Издание eatthis.com подготовило специальную силовую тренировку, которая поможет ускорить сжигание жира на животе.

Почему именно силовые тренировки настолько эффективны?

Во-первых, они позволяют сжигать больше калорий по сравнению с обычным бегом или катанием на велосипеде. Во-вторых, они способствуют наращиванию мышечной массы, что ускоряет метаболизм даже в состоянии покоя, а это помогает еще быстрее избавиться от лишнего жира на животе. Если настроить тренировку так, чтобы она создавала кардиоваскулярный эффект, результаты будут впечатляющими. Как этого добиться? Все просто: достаточно правильно корректировать время отдыха и погрузки.

Ниже представлены интенсивные упражнения для быстрой потери жира на животе.

План тренировки:

Чередуйте упражнения в течение 12 минут, выполняя столько подходов, сколько сможете. Отдыхайте мало.

Кубковые приседания – 5 повторений

Возьмите одну гантель, держа ее за верхний конец обеими руками на уровне груди, локти прижаты к телу. Поставьте ноги на ширине плеч, пальцы слегка разведены. Начните приседания, садясь назад, разводите колени в стороны. Спускайтесь ниже уровня параллели, держа спину ровной. Поднимайтесь через пятки, сохраняя правильное положение колен.

Отжимание – 5 повторений

Примите положение для отжима с руками на ширине плеч. Спина должна быть ровной, без прогибания в пояснице. Медленно опускайтесь, держа локти близко к телу и поднимайтесь обратно в исходное положение.

Сопротивление в петле TRX – 6 повторений

Стоя лицом к опорной точке с ручками TRX в руках, примите положение для отжима. Спину держите ровно, не допуская провисания таза. Опускайте корпус, локти должны быть близки к телу.

Тазобедренные мосты – 10 повторений

Лежа на спине, согните колени, а стопы поставьте на пол. Напрягайте ягодицы и поднимайте бедра вверх. Важно не использовать нижнюю часть спины – основную работу должны выполнять ягодичные мышцы.

Растяжка бедра с подъемом на колено – 3 подхода

Стоя на одном колене, вторая нога вытянута назад и приподнята на скамью. Напрягайте ягодицу задней ноги, выдвигая бедра вперед для максимального растяжения передней части бедра.

Ходьба официанта – 3 подхода

Удерживайте тяжелую гантель или тарелку с весом над головой в одной руке. Плечи держите опущенными, спина прямая. Пройдите требуемое расстояние, поддерживая устойчивость корпуса.

Гало с гирей для колен – 5 повторений

Встав на колени, держите гирю обеими руками, проводя ее по большому кругу вокруг головы. Сохраняйте поясницу в нейтральном положении. Выполните вращение в одном направлении, затем измените его.

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