Бьюти-эксперимент: что изменилось после недели ледяных ванн для лица

Бьюти-привычки звезд часто кажутся чем-то далеким и недостижимым, но иногда именно простые ритуалы вызывают наибольший интерес. Один из таких – ледяная ванна для лица, которой регулярно пользуется супермодель Белла Хадид.

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На первый взгляд метод кажется странным, однако результаты могут приятно удивить. Репортер Вита Молинье попробовала этот метод и решила поделиться собственным опытом недельного эксперимента с express.co, который неожиданно повлиял на ее самочувствие и настроение.

"Если это работает для Беллы Хадид, почему бы не попробовать и мне?" – подумала она однажды утром во вторник, склонившись над миской, наполненной ледяной водой. В тот момент, когда погрузила лицо в ледяную жидкость, Вита мысленно пожалела, что вообще поддержала эту авантюру. Продержав лицо в воде 30 секунд, она почувствовала, как волна адреналина пронеслась от груди до кончиков пальцев на ногах.

Белла Хадид уверяет, что ежедневные погружения лица в ледяную воду помогают ей поддерживать тонус кожи, убирать отеки и выравнивать ее тон. И хотя репортерка далека от статуса супермодели, ее кожа также нуждалась во внимании - поэтому решение попробовать этот ритуал показалось вполне логичным. В течение семи дней она каждое утро, сразу после пробуждения, устраивала себе ледяную процедуру, чтобы проверить, действительно ли будет результат.

Специалисты утверждают, что холодная вода сужает сосуды, уменьшает покраснения и воспаления, а также борется с отеками. Чтобы наглядно оценить эффект, экспериментаторка фотографировала свое лицо до и после каждой процедуры.

К сожалению, визуальных изменений она не заметила. Более того, вместо ожидаемого уменьшения воспаления кожа казалась даже краснее. Но несмотря на это, опыт не был напрасным. Ведь ледяные ванны имеют немало других преимуществ: они укрепляют иммунную систему, улучшают настроение и заряжают энергией. И именно эти изменения она ощутила на себе.

Утро обычно давалось ей тяжело: просыпаться было сложно, даже кофе не всегда спасал. А вот холодная вода действовала безотказно. После короткого, хоть и неприятного, погружения в ледяную воду, организм будто просыпался. Появлялась бодрость, лучше концентрировалось внимание, настроение заметно улучшалось. Вита шутила: если день начинается с такого стресса, дальше уже может быть только лучше.

Все это имеет вполне научное объяснение. Так называемый "рефлекс ныряния млекопитающих" активируется, когда лицо соприкасается с ледяной водой и человек задерживает дыхание. В ответ на это кровь оттекает от конечностей к жизненно важным органам. А когда холод охватывает участки вокруг глаз и скул, это стимулирует блуждающий нерв, который сигнализирует парасимпатической нервной системе снизить частоту сердцебиения и стабилизировать дыхание, тем самым уменьшая тревожность.

Хотя внешность существенно не изменилась, внутренние ощущения стали главным аргументом в пользу этой привычки. Репортер делится, что теперь понимает, почему Хадид выбрала именно этот ритуал – и признается: она тоже не планирует останавливаться.

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