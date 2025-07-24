Чай вместо перекусов: какие напитки укрощают аппетит и спасают талию

Перекусы – это одна из самых распространенных привычек, которая может незаметно добавлять лишние калории в ежедневный рацион. Особенно трудно контролировать голод в перерывах между основными приемами пищи, когда рука тянется к сладостям или снекам.

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К счастью, некоторые виды чая способны естественным путём уменьшить аппетит и помочь удержаться от ненужных перекусов. Издание eatthis.com рассказывает о напитках, которые помогут вам чувствовать себя сытым и не переедать.

1. Мятный чай

Если запах попкорна из кинотеатра способен мгновенно вызвать голод, то аромат мяты действует с точностью до наоборот – снижает аппетит. В журнале Appetite было опубликовано исследование, согласно которому участники, которые вдыхали запах мяты каждые два часа, в течение недели потребляли примерно на 2800 калорий меньше, чем контрольная группа. Учёные объясняют это тем, что ментоловый аромат способен отвлекать мозг от ложного голода, который часто возникает во время скуки или откладывания дел. Поэтому, когда в следующий раз вас потянет на что-то вкусненькое, лучше заварите себе чашку мятного чая. Он не только успокоит, но и придаст ощущение сытости благодаря жидкости.

2. Зеленый чай

Готовый зеленый чай в бутылках, хоть и звучит полезно, на самом деле содержит 120 калорий и 32 грамма сахара – и вряд ли надолго утолит голод. Зато настоящий зеленый чай в пакетиках имеет противоположное действие. Его листья содержат EGCG – антиоксидант, который стимулирует выработку CCK – гормона, отвечающего за чувство насыщения.

В шведском эксперименте исследователи разделили участников на две группы: одни пили воду во время еды, другие – зеленый чай. Те, кто выбрал чай, не только отмечали меньшую тягу к любимым блюдам даже через два часа, но и чувствовали, что еда не такая вкусная, как обычно. Чтобы достичь подобного эффекта, пейте зеленый чай во время завтрака, обеда или ужина.

3. Черный чай

Бывают дни, когда все идет наперекосяк: принтер сломался, вас завалили срочными заданиями, а еще и кофе пролили себе на одежду. В такие моменты кажется, что не только стресс растет, но и аппетит. И это не случайно – когда организм переживает напряжение, в нем повышается уровень кортизола, гормона стресса, который стимулирует голод и способствует накоплению жира.

Хотя время от времени съесть что-то сладкое не катастрофа, регулярное "заедание" стресса – это вредная привычка, от которой лучше избавиться. В следующий раз, когда почувствуете внутреннее напряжение, сделайте себе черного чая.

Научные данные свидетельствуют, что этот напиток помогает организму быстрее успокоиться и нормализовать уровень кортизола. Какой именно компонент в составе чая обеспечивает этот эффект – до сих пор точно неизвестно, но результаты исследований убедительны.

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