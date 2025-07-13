Жизнь без кофе: как меняется организм после отказа от любимого напитка

Для многих из нас чашка кофе утром – незаменимая часть ежедневного ритуала. Однако этот напиток не только заряжает энергией, но и может существенно влиять на организм.

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Отказ от кофе может вызвать как положительные, так и неожиданные изменения в физическом и психическом состоянии. Издание eatthis.com рассказывает, что именно может произойти с вашим телом после прощания с кофеиновой привычкой, по словам экспертов по питанию.

Вы можете заметить снижение уровня тревожности

Если вы часто сталкиваетесь с чувством тревоги, исключение кофеина может положительно повлиять на психическое здоровье.

"Кофеин в кофе является стимулятором, и для некоторых людей, особенно тех, у кого медленный метаболизм кофеина, он может действовать чрезмерно возбуждающе. Это усиливает тревожность при регулярном употреблении", – объясняет диетолог Алисия Галвин.

По ее словам, уменьшение или полный отказ от кофе со временем может помочь снизить уровень внутреннего напряжения.

Возможно, исчезнет кислотный рефлюкс

Если вы входите в число людей, страдающих кислотным рефлюксом, уменьшение потребления кофе может принести облегчение.

"Кофе расслабляет нижний пищеводный сфинктер – мышцу, разделяющую пищевод и желудок. Из-за этого желудочный сок может подниматься вверх, вызывая изжогу. Отказ от кофе может уменьшить эти симптомы", – говорит Галвин.

Аллергические симптомы могут исчезнуть

Сезонная аллергия способна существенно осложнить жизнь, а постоянное употребление антигистаминов – тоже не самая приятная альтернатива. Но менее очевидным методом борьбы с аллергией может быть отказ от кофе.

"В зависимости от условий выращивания и обработки, кофе может содержать плесень или грибковые споры. Если человек склонен к аллергическим реакциям, устранение кофе из рациона может уменьшить эти проявления", – отмечает Галвин.

Вы, вероятно, начнете лучше спать

Кофеин, известный как стимулятор, активизирует вас днем, но может вредить ночному отдыху. Поэтому, если у вас проблемы с засыпанием, стоит задуматься над тем, чтобы исключить кофе из меню.

"Кофеин подавляет действие аденозина – химического соединения, которое регулирует сонливость. Это может смещать ваш циркадный ритм, нарушая качество сна даже через шесть часов после последнего глотка кофе. Исключив кофе, можно поддерживать стабильный естественный ритм сна и достичь глубокого отдыха", – объясняет диетолог Лорен Минчен.

Усвоение питательных веществ улучшится

Хотите получать максимум пользы из пищи? Отказ от кофе может этому способствовать.

"Кофеин, в частности в кофе, мешает усвоению витаминов группы B, кальция, железа, магния, цинка, меди и марганца. Кроме того, он ускоряет выведение магния, натрия, калия и фосфатов", – отмечает Минчен.

Если в вашем рационе уже не хватает этих элементов, кофе только ухудшает ситуацию. Устранение кофеина позволяет организму эффективнее усваивать микроэлементы естественным путем.

Возможное снижение артериального давления

Людям с гипертонией может быть полезно заменить кофе на что-то без кофеина.

"Кофеин способен повышать давление, поскольку блокирует действие гормона, который отвечает за расширение сосудов. Ограничение потребления кофе может способствовать снижению артериального давления", – объясняет диетолог Алана Фиорентино.

Вы станете реже бегать в туалет

Если вы часто посещаете уборную днем или просыпаетесь ночью, причиной может быть кофе.

"Кофеин обладает мочегонным действием, из-за чего усиливается мочеиспускание. Также он может раздражать желудочно-кишечный тракт. Уменьшение количества кофе может снизить эти симптомы", – отмечает Фиорентино.

Кожа может стать более эластичной и свежей

Вместо дорогих косметических процедур иногда стоит просто уменьшить количество кофе в ежедневном рационе, чтобы улучшить внешний вид.

"Кофеин замедляет выработку коллагена – вещества, отвечающего за упругость и молодость кожи. Уменьшив употребление кофе, вы помогаете организму поддерживать уровень коллагена, что положительно влияет на внешность", – объясняет диетолог Триста Бест.

Ранее OBOZ.UA писал, почему стоит пить меньше кофе.

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