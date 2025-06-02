От стресса до нарушения сна: 5 причин пить меньше кофе каждый день

Кофе – один из самых популярных напитков в мире, и миллионы людей ежедневно начинают утро именно с него. Он может улучшить настроение, повысить концентрацию и зарядить энергией.

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Однако, чрезмерное потребление этого напитка имеет и обратную сторону, которую часто недооценивают. Издание eatthis.com опубликовало пять потенциальных негативных последствий, которые может иметь избыток кофе для вашего здоровья.

1. Кофе усиливает уровень стресса

Многие люди начинают своё утро с чашки кофе – а иногда и нескольких. Но, несмотря на кратковременную бодрость, постоянное употребление этого напитка в течение дня может постепенно усиливать чувство напряжения. Причина в гормоне стресса - кортизоле, уровень которого повышается из-за высоких доз кофеина.

Исследование, которое провели ученые из Университета штата Огайо, показало, что кофеин повышает артериальное давление и уровень норадреналина - еще одного гормона, связанного с реакцией на стресс, – даже когда человек находится в спокойном состоянии.

2. Изжога и кислотный рефлюкс

В научном письме, обнародованном в журнале JAMA, среди рекомендованных изменений образа жизни для снижения риска развития гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭРБ), основными проявлениями которого являются изжога и кислотный рефлюкс, указано ограничение потребления кофе. Особенно это касается людей, которые уже имеют склонность к таким симптомам – им лучше не превышать две чашки в день.

3. Проблемы со сном

Употребление кофе во второй половине дня может негативно влиять на ночной сон. В исследовании, опубликованном в 2013 году в Journal of Clinical Sleep Medicine, было обнаружено: даже если выпить кофеиносодержащий напиток за шесть часов до сна, это может сократить продолжительность вашего отдыха примерно на один час. Поэтому лучше всего ограничить потребление кофе до обеда, чтобы обеспечить себе качественный ночной сон.

4. Повышение риска мигрени

Для тех, кто склонен к головным болям, особенно мигрени, большое количество кофеина может лишь усугубить ситуацию. Как показало исследование, опубликованное в The American Journal of Medicine, среди 100 участников с хроническими мигренями, те, кто ежедневно потреблял не менее трех порций кофеиносодержащих напитков (кофе, энергетики и т.д.), чаще жаловались на обострение симптомов.

5. Лишний вес

Если вы регулярно заказываете фрапучино или подобные напитки, это может негативно влиять на ваши попытки контролировать вес. Например, большое мокка-фрапучино на основе цельного молока содержит около 370 калорий, что совсем не способствует стройности.

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